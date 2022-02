Fotomuseum-Direktorin Nadine Wietlisbach – Von der Bodenlegerin zur Museumsdirektorin Die 39-jährige Nadine Wietlisbach leitet das Fotomuseum Winterthur seit 2018. In der neuen Folge des Podcasts «Dialogplatz» erzählt sie, wie sie mit der Bilderflut auf dem Handy umgeht und wie sie sich für ein Gratiskonzert Stephan Eicher angelte. Elisabetta Antonelli Heinz Zürcher

Nadine Wietlisbach im Gespräch auf der «Landbote»-Redaktion. Foto: Marc Dahinden

Es war ein Coup in der bisherigen Amtszeit von Nadine Wietlisbach: Die 39-jährige Direktorin des Fotomuseums Winterthur lädt im Sommer 2019 zur Vernissage der französischen Künstlerin Sophie Calle – und gewinnt deren Freund Stephan Eicher für ein Gratiskonzert vor dem Fotomuseum an der Grüzenstrasse. Wie sie es geschafft hat, den bekannten Musiker nach Winterthur zu holen, erzählt Wietlisbach im Podcast «Dialogplatz». Das ganze Gespräch hören Sie hier:

Wietlisbachs Werdegang ist bemerkenswert. Nach einer Lehre als Bodenlegerin entdeckt sie bei einer Begegnung in einer Villa am Zürichberg ihr Interesse an der Kunst. Sie holt die Matura nach, beginnt ein Studium und organisiert schon bald erste Ausstellungen. Im Podcast spricht sie darüber, wie ihr ursprünglicher Beruf sie geprägt hat und ihr noch heute nützt. Teamarbeit ist Wietlisbach besonders wichtig. Sie sagt: «Ich bin jemand, der anderen Raum gibt. Und ich bin mit ganzem Herzen dabei.»

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Im Gespräch verrät die Museumsdirektorin, was ihre bisherigen Highlights waren und worauf sie sich noch freut. Das Fotomuseum wird im nächsten Jahr saniert und umgebaut. Der Schwerpunkt wird noch mehr auf Vermittlung gelegt. Das ist ein Bereich, der Nadine Wietlisbach am Herzen liegt. Das Museum versuche, unterschiedliche Leute anzusprechen – insbesondere auch sehr junge Menschen. «Das ist unser grosses Ziel», sagt sie. Fotografie sei vielen auch sehr nah.

Die nächste Ausstellung, «Orlando», die am 26. Februar startet, ist kuratiert von der oscarprämierten Schauspielerin Tilda Swinton. Wietlisbach hat auch sie nach Winterthur zu holen versucht.

Wann welches Thema besprochen wird

02:30 Was hängt bei Nadine Wietlisbach zu Hause an der Wand

05:40 Von der Bodenlegerin zur Direktorin

10:46 Wie sie Winterthur vor ihrem Amtsantritt wahrgenommen hat

12:02 Was ist Nadine Wietlisbach für eine Direktorin?

15:42 Vergleich Biel - Winterthur

18:00 Ihre Bilanz seit 2018

23:17 Wie es zum Coup mit dem Stephan-Eicher-Konzert kam

25:50 Der Umgang mit der Bilderflut auf Social Media

28:35 Wie das Fotomuseum mit Schulen arbeitet

32:15 Welche Apps hat Nadine Wietlisbach auf ihrem Handy?

35:18 Hat die Fotografie als Kunstform einen schwierigen Stand?

38:09 Gelingt es dem Fotomuseum, ein breites Publikum anzusprechen?

40:29 Die Google-Rezensionen des Publikums

43:26 Worauf freut sich die Direktorin nach dem Umbau?

46:27 Kommt Tilda Swinton nach Winterthur?

Elisabetta Antonelli ist Redaktorin im Ressort Stadt Winterthur und schreibt vor allem über Politik und Gesellschaft. Nach dem Lizenziat in Germanistik und Romanistik an der Uni Zürich absolvierte sie die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ). Seit 1999 arbeitet sie als Journalistin. Mehr Infos @antonelli_e Heinz Zürcher ist Redaktor Region in Winterthur. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (maz) absolviert und arbeitet seit 2003 im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.