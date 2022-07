Therese Schläpfer aus Hagenbuch – Von der Flugbegleiterin zur SVP-Überfliegerin Unter ihr wurde Hagenbuch national bekannt. Nun gibt Nationalrätin Therese Schläpfer das Gemeindepräsidium ab und erzählt, weshalb sie manchmal schlaflose Nächte hatte. Nicole Döbeli

Ihre Kritik an den Kosten der Flüchtlingsbetreuung machte schweizweit Furore, nun gibt Therese Schläpfer das Gemeindepräsidium in Hagenbuch ab. Foto: Enzo Lopardo

Als «Buchhalterin und Hausfrau» wurde Therese Schläpfer 2010 in den Hagenbucher Gemeinderat gewählt. Die damals 51-Jährige war erst kurz zuvor der SVP beigetreten. Fünf Jahre später besetzte sie bereits den zweiten Ersatzplatz für den Nationalrat, und es war eine Frage der Zeit, wann sie ins Parlament nachrücken würde.

Geplant sei das nicht gewesen, versichert die heute 63-Jährige: «Ich war völlig überrascht vom Wahlresultat und hatte keine Ahnung, was mich in Bundesbern erwarten wird.» Ihren schnellen politischen Aufstieg hatte sie dem «Fall Hagenbuch» zu verdanken, der 2014 kurz nach ihrer Wahl zur Gemeindepräsidentin schweizweit Schlagzeilen auslöste. Schläpfer prangerte an, wie viel Geld eine eritreische Flüchtlingsfamilie Hagenbuch pro Monat kostete, die von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) betreut wurde.

Die ersten Berichte über die Familie und die Kosten erschienen anonymisiert: «Das war meine Bedingung», sagt Schläpfer. Doch nach einigen Wochen meldete sich der «Blick», und es war vorbei mit der Anonymität. Der Artikel «Sozial-Irrsinn in Hagenbuch – ‹Wegen einer Familie müssen wir die Steuern erhöhen›» trat eine Lawine los. «Ich habe einige Nächte lang nicht geschlafen», sagt Schläpfer.

Als Hardlinerin positioniert

Würde sie heute anders entscheiden? «Nein, die Leute sollen wissen, wo ihre Steuergelder hinfliessen.» Hagenbuch habe ein einfaches und günstiges Betreuungssystem aufgebaut gehabt, bevor die Kesb die Aufgaben übernommen und zentralisiert habe. Der Fall sollte der Auftakt zu einem längeren Streit mit der Kesb sein, die Schläpfer unter anderem wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses beim Bezirksrat anzeigte – aber unterlag. «Ich wusste, dass ich immer nur so viel gesagt habe, wie ich durfte.»

Als Maître de Cabine habe sie viel über Zwischenmenschliches gelernt, das sei auf Gemeinde- und Bundesebene nützlich. Foto: Enzo Lopardo

Schläpfer, die gegen aussen meist ruhig und gelassen wirkt, hätte sich während dieser Zeit im öffentlichen Scheinwerferlicht mehr Unterstützung gewünscht. Die SVP habe wohl eine sehr sachliche Sicht auf die Situation gehabt und sich nur auf Anfrage hin gemeldet. «Die Partei hatte wahrscheinlich grosses Vertrauen in mich und hat mich deshalb schalten und walten lassen», vermutet sie. Zur Stelle waren die Parteikollegen allerdings, als es 2015 um die nationalen Wahlen ging. Man habe ihr geraten, sich aufstellen zu lassen, sagt Schläpfer, die nach dem «Fall Hagenbuch» als Hardlinerin positioniert war.

Die gebürtige Baselbieterin, die mit ihrem Mann zwei Unternehmen gegründet hat, wehrt sich, wenn es gegen ihre Überzeugungen geht. So auch 2019, als die neue Gemeindeordnung von den Gemeinden verlangte, ein ausgeglichenes Budget vorzulegen. Weil Hagenbuch dafür den Steuerfuss drastisch hätte erhöhen müssen, weigerte sich Finanzvorsteherin Schläpfer: «Ich wollte den Leuten nicht so viel Geld aus der Tasche ziehen.» Auch weil absehbar war, dass der Kantonsrat die Regelung wohl bald wieder anpassen würde. Am Ende lohnte sich der Regelverstoss, der Regierungsrat gab Hagenbuch recht.

20 Jahre lang Maître de Cabine

Das habe sie nicht nervös gemacht, sagt Schläpfer: «Ich hatte mich erkundigt, es drohte uns höchstens eine Rüge.» In Stresssituationen gelassen zu bleiben, hat sie auch in der Luft gelernt: Mehr als 20 Jahre lang war sie für Swissair und Swiss als Maître de Cabine unterwegs. In Weiterbildungen sei der Umgang mit Menschen immer ein Schwerpunkt gewesen. Es sei sehr interessant, was es gefühlsmässig mit manchen Passagieren mache, wenn diese im Flugzeug «gefangen» seien. «Das hat mich sensibilisiert für den zwischenmenschlichen Umgang», sagt Schläpfer.

Von diesen Fähigkeiten habe sie auf Gemeindeebene ebenso profitiert wie auf Bundesebene, wo sie 2019 ankam. Schläpfer wurde zur gleichen Zeit in den Kantonsrat gewählt, als sie in den Nationalrat nachrückte. «Ich habe mit dem Gedanken gespielt, alle drei Ämter auszuüben.» Sie wog ihre Ressourcen ab und entschied sich am Ende gegen den Kantonsrat und für den Nationalrat: «So eine Chance lässt man sich nicht entgehen.»

Ab Juli wird sie nun nur noch ein Amt ausüben und das Gemeindepräsidium hinter sich lassen: «Es gab einfach zu viele Terminkollisionen.» Wenn sie etwas mache, wolle sie es richtig machen, sagt Schläpfer, die 2014 als eine von nur zwei Frauen in der Region Winterthur eine Gemeinde präsidierte. Obwohl sie sich strikt gegen eine Frauenquote ausspricht, findet sie es gut, dass sie als Frau ihre Sicht einbringen konnte: «Ich weiss beispielsweise, dass es möglich ist, Mutter von drei Kindern zu sein und trotzdem zu arbeiten.»

Mehr aus dem Eulachtal Sie möchten noch mehr Geschichten und Informationen aus Elgg, Elsau, Schlatt und Hagenbuch? Entdecken Sie hier exklusive Inhalte aus dem Eulachtal.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

Fehler gefunden?Jetzt melden.