Ukraine-Konferenz in Lugano – Von der Leyen sorgte an Cassis’ grossem Tag beinahe für einen Eklat Ausgerechnet am Schweizer Gipfel zum Wiederaufbau der Ukraine warb die EU-Chefin für einen eigenen Anlass mit den «hellsten Köpfen». Szenen eines durchzogenen Auftakts. Philippe Reichen Thomas Knellwolf

Die Gewitterwolken sind weg: Bundespräsident Ignazio Cassis (Mitte) wagt sich vor dem Beginn der Lugano-Konferenz mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem ukrainischen Premierminister Denis Schmihal ins Freie. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Ignazio Cassis muss ein Stossgebet in den Luganeser Himmel geschickt haben. Was auch immer er tat: Es wirkte.

Denn Cassis hatte ein Problem: Die Meteorologen sagten für den ersten der beiden Tage seiner Wiederaufbau-Konferenz in Lugano durchzogenes Wetter vorher. So durchzogen wie das Verhältnis der Schweizer zur Europäischen Union. Es goss am Montagmorgen denn auch aus Kübeln, als Ursula von der Leyen im Anflug aufs Tessin war. Und es tröpfelte noch immer leicht, als die EU-Kommissionspräsidentin im schwarzen Mercedes zu Gastgeber Ignazio Cassis vor die Villa Ciani chauffiert wurde.