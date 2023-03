Führungen in Kemptthal – Von der Maggi-Fabrik zum Tal der Food Innovation Das House of Winterthur bietet neu auch Führungen auf dem ehemaligen Maggi-Areal in Kemptthal an. Im Mittelpunkt von «The Valley» steht die Lebensmittelherstellung. Almut Berger

Trudi Neff ist eine von drei Stadtführerinnen, die den Spaziergang durchs Valley konzipiert haben. Foto: Almut Berger

Wo vor rund 150 Jahren Julius Maggi mit dem Bau seiner ersten Bouillon-Fabrik begann, tüfteln heute sowohl etablierte wie auch junge Firmen an Lebensmittelinnovationen. Neben der Firma Planted mit ihren Fleischersatzprodukten und dem Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan haben in den vergangenen Jahren 138 Firmen in The Valley in Kemptthal ihren Standort gefunden.