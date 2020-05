Sommertraining beim EHCW – Von der Normalität noch weit entfernt Die Spieler des EHC Winterthur trainieren zwar. Aber noch nicht als Mannschaft. Urs Kindhauser

An Eistrainings oder gar Spiele wie hier gegen Thurgau ist beim EHCW noch nicht zu denken. Foto: Madeleine Schoder

Normal wäre für ein Eishockeyteam wie den EHCW um diese Jahreszeit dies: Die Spieler kommen nach ein paar Wochen Pause Anfang Mai wieder zusammen, um mit dem Formaufbau für den Saisonstart im September zu beginnen. Sie schwitzen gemeinsam im Kraftraum oder auf der Laufbahn, machen danach vielleicht ein Unihockeymätschli, oder sie stärken den Teamgeist mit einem speziellen Event, den die Trainercrew geplant hat. Gerade bei einer frisch zusammengewürfelten Mannschaft, wie sie die Winterthurer haben, wären gemeinsame Erlebnisse wichtig. Und einmal in der Woche ginge es in Wetzikon aufs Eis, so wars in den letzten Jahren immer, und so wars auch jetzt geplant.