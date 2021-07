Firmenporträt Landi Weinland – Von der Selbsthilfeorganisation zur stattlichen Genossenschaft Sie beschäftigt rund 270 Mitarbeitende, macht jährlich Umsätze von über 100 Millionen Franken und ist in den letzten Jahrzehnten stetig gewachsen: die Landi Weinland. Eva Wanner

Seit 1889 besteht die Landi Weinland. Bis heute ist sie stetig gewachsen. Foto: Madeleine Schoder

«Landi Weinland fusioniert» – diese Schlagzeile war in den letzten Jahren oft zu lesen. Der letzte Streich war die Fusion mit der Landi Untersee und Rhy. Inzwischen erstreckt sich das Einzugsgebiet von Winterthur bis an den Untersee und vom Irchel bis nach Rickenbach.

Dabei hat 1889 alles ganz klein angefangen, sagt Lukas Landolt, Vorsitzender der Geschäftsleitung. «Wie etliche andere Landi-Genossenschaften auch wurde die Landi Weinland als Selbsthilfeorganisation gegründet.» Damals seien in Europa die Eisenbahnen gebaut worden, und Getreide konnte günstig aus fernen Ländern importiert werden. «Dies brachte die Bauern in wirtschaftlich schwierige Verhältnisse, sodass sie aus der Not die Genossenschaften gründeten.»

