Ausgehtipps fürs Wochenende – Von energiegeladen bis aufleuchtend Vier Tipps aus der Redaktion für das Wochenende in Winterthur und der Region. Heidrun Pschorn

Kraftvolle Liveshow

Winterthurer Musikfestwochen: Mit Deki Alem aus Schweden. Foto: Noah Agemo

Mit einem völlig neuartigen Mix aus Drum ’n’ Bass, Old-School-Rap im Stil von MC Hammer und Grunge erschliessen die Zwillinge der Band Deki Alem einen neuen musikalischen Weg.

Winterthurer Musikfestwochen: Donnerstag, 10. August, 20 Uhr, Steinberggasse. www.musikfestwochen.ch

Wilder Irish Folk

Winterthurer Musikfestwochen: Mit The Mary Wallopers aus Irland. Foto: PD

Die sieben Mitglieder von The Mary Wallopers machen aus jedem Club einen Hexenkessel. Aber anstatt nur aufs Gaspedal zu drücken, traut sich die Band aus Dundalk auch – ganz so wie einst The Pogues und The Dubliners – an traditionelle Midtempo-Songs und Balladen.

Winterthurer Musikfestwochen: Sonntag, 13. August, 19 Uhr, Steinberggasse. www.musikfestwochen.ch

Sommerserenade

Konzert mit dem Schweizer Stargeiger Sebastian Bohren. Foto: Valentin Luthiger

Sebastian Bohren und der Gitarrist Aljaz Cvirn haben sich 2020 getroffen, um gemeinsam die Literatur für Violine und Gitarre zu erkunden. Neben den klassischen Werken wird das Duo auch eigene Arrangements von virtuosen Violinstücken spielen.

Sommerserenade: Sonntag, 13. August, 19 Uhr, reformierte Kirche, Brütten. www.sebastianbohren.ch

Lichtspektakel am Himmel

Sternennacht im Kunstmuseum Thurgau (Anmeldung erforderlich). Foto: PD

Es ist schon längst kein Geheimnis mehr: Seit einigen Jahren gibt es die schöne Tradition, in der Nacht des Maximums des Perseidenschauers gemeinsam nach Sternschnuppen Ausschau zu halten.

Programm: Samstag, 12. August, ab 19.30 Uhr Führung, 20.30 Uhr Lesung, anschliessend im Kreuzgarten gemeinsam in den Sternenhimmel gucken, Kartause Ittingen. www.kartause.ch

