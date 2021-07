Kulturtipps am Wochenende – Von feelgood bis poetisch Fünf Tipps aus der Redaktion für das Wochenende in Winterthur und der Region. Heidrun Pschorn

Der Name ist Programm

Pop-up Jazz-Trio: Mit Matthias Siegrist (Gitarre), Felix Straumann (Sax) und Chris Frey (Kontrabass). Foto: PD

Jazzig interpretierte Popsongs von Chaka Khan, Edith Piaf, Bob Marley und vielen mehr. Die drei Musiker setzen wenn immer möglich auf Basisdemokratie: Meist kann das Publikum mitentscheiden, welche Songs gespielt werden. So nimmt jedes Konzert einen anderen Verlauf.

Konzert: Donnerstag, 8. Juli, 20 Uhr,

(nur bei trockenem Wetter).

Kaffee Augenblick , Hohlandstrasse 1,

Winterthur, www.kaffee-augenblick.ch.

Poetische Performance

Grundrauschen: Performance von Cie. Gangwerk. Foto: PD

Grundrauschen und Stille sind allgegenwärtig und unüberhörbar. Zwei Antipoden, die sich nicht festhalten und fassen lassen. Oder etwa doch? Bei genauem Hinhören – still sein: ruhend, rauschend, sprachlos und fasziniert. Ein klang- und bewegungsvoller, poetischer Hör-Spiel-Abend.

Performance: Fr/Sa/So, 9./10./11. Juli, 20.45 Uhr,

Morgenland, Hegibergstrasse, Winterthur,

Reservation: kontakt@gangwerk.info.

Die acht Jahreszeiten

Die acht Jahreszeiten: Mit Urban Frey (Panflöte), Tabea Frei (Violine & Viola), Paolo D’Angelo (Akkordeon). Foto: PD

Auf der einen Seite «Die vier Jahreszeiten» von Antonio Vivaldi, auf der anderen die moderne Antwort darauf von Astor Piazzolla: Der zeitlose, wunderbar anschauliche Klassik-Hit aus dem Barock begegnet somit dem expressiven Meisterwerk aus der komplexen, urbanen Gefühlswelt des 20. Jahrhunderts.

Konzert: Samstag, 10 Juli, 20.30 Uhr,

Reformierte Kirche St. Arbogast Oberwinterthur.

Info: www.urbanfrey.ch.

Sie sieht die Töne in Farbe klingen

Lea Lu: 2010 gewann sie den Prix Walo als Best Newcomer. Foto: PD

Ihr neues Album hat die Sängerin bereits aufgenommen und bringt davon eine Kostprobe mit. Gemeinsam mit Nils Wogram, einem der interessantesten und wandlungsfähigsten Jazzposaunisten seiner Generation, spielt sie eine Auswahl der neuen Songs im Duo sowie einige von Nils’ wunderbaren Kompositionen.

Fresh! Open Air: Samstag, 10. Juli, 20.15 Uhr,

Wartstrasse, Winterthur.

Tickets: www.seetickets.ch.

Ein Abenteuer für alle

Magie des Zirkus: Der Circolino Pipistrello ist 40 Jahre alt. Foto: elo

In der diesjährigen Show des Circoline Pipistrello mit dem Titel «Nimmernacht» will ein Kinde nicht ins Bett gehen, es will nicht aufwachen und nicht zur Schule gehen. Kurz gesagt, es will nicht erwachsen werden. Frei inspirierte Zirkusgeschichte nach «Peter Pan».

Zirkusshow: Freitag, 9. Juli, 19 Uhr,

Circolino Pipistrello, Schöntal, Rikon.

Info: www.pipistrello.ch.

