Ausgehtipps fürs Wochenende – Von ferngesteuert bis kulinarisch Fünf Tipps aus der Redaktion für das Wochenende in Winterthur und in der Region. Heidrun Pschorn

Kleine Flieger ganz gross

Winterthurer Modellflugtag auf dem Segelflugplatz Hegmatten. Foto: Heinz Diener

Ausgestellte Modelle am Boden und in der Luft werden während einer abwechslungsreichen Flugshow präsentiert. Kleine und grosse Kinder können ihr Können am Flugsimulator testen.

Modellflugtag: Sonntag, 20. August, ab 10 Uhr mit Festwirtschaft, Segelflugplatz Hegmatten, Winterthur. www.mgsu.ch

Haben was zu sagen

The Black Angels: Psychedelic Rock. Foto: PD

The Black Angels aus Amerika hat einiges zu sagen: Politische Unruhen, die Pandemie und die anhaltende Umweltzerstörung sind das textliche Terrain von Sänger und Bassist Alex Maas. Konzerte der Band sind immer eine Art hypnotisches Erlebnis.

Konzert Musikfestwochen: Sonntag, 20. August, 18 Uhr, Steinberggasse, Winterthur. www.musikfestwochen.ch

Es wird geschunkelt

Schlager- und Volksmusikkonzert mit Marc Pircher, Linda Fäh und Seerugge Feger. Foto: PD

Nach 25 Jahren findet wieder ein Dorffest in Wila statt. Dieses Dorffest hat viel zu bieten, wie Comedy, Konzerte, Party, Helikopter-Rundflüge und eine Autogrammstunde mit Spielern des FC Winterthur.

Konzert: Freitag, 18. August, ab 19 Uhr im Festzelt des Turnvereins. Dorffest: Samstag, 19. August, 11 bis 4 Uhr, Sonntag, 20. August, 11 bis 17 Uhr, Festgelände, Wila. www.dorffestwila.ch

Viele Highlights am Flugfest

Flugfest in Hagenbuch: Attraktionen für die ganze Familie. Foto: Madeleine Schoder

Oldtimer, Kleinflugzeuge und Doppeldecker können hautnah betrachtet werden. Ein besonderes Erlebnis: in einer Antonov AN2 oder einem Helikopter mitfliegen. Festbeiz und Marktstände mit vielen Köstlichkeiten.

Flugfest: Samstag und Sonntag, 19. und 20. August, 10 bis 20 Uhr, bis 22 Uhr Festbetrieb. Zwischen Hagenbuch und Schneit. www.flugfest.ch

Summer Festival

The Valley Summer Festival für Gross und Klein. Foto: Madeleine Schoder

Das diesjährige Summer Festival wartet mit Open-Air-Kino, Livebands, einer digitalen Schatzsuche, Harassenklettern, Bike Trial Show, Bars und Food-Trucks auf.

Festival: Freitag, 18. August, 17 bis 23 Uhr, Samstag, 19. August, 11 bis 23 Uhr, Sonntag, 20. August, 11 bis 18 Uhr, The Valley, Kemptthal. www.thevalley-festival.ch

