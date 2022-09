Ausgehtipps fürs Wochenende – Von gaunerhaft bis temporeich Fünf Tipps aus der Redaktion für das Wochenende in Winterthur und der Region. Heidrun Pschorn

Im Zeichen der Bühnenkunst

Das 15. Klein-Kunst-Rallye startet neu auf dem Kirchplatz. Foto: Milad Ahmadvand

Kulturinteressierte werden in drei unterschiedlichen Touren durch die Stadt von Bühne zu Bühne geführt. Dort werden die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einer kurzen Darbietung überrascht.

Klein-Kunst-Rallye: Samstag, 10. September, Touren: 10, 13.10 Uhr. 16 Uhr mit Velo. Start: Kirchenplatz, Winterthur. www.kleinkunstrallye.ch

Eine Gaunerkomödie

Juwelen und andere Früchtchen im Schlosskeller. Foto: PD

Ein Klassentreffen zu fünft? Wird da ein ganz grosser Coup zusammen geplant? Wie es unter Gaunern ist: Es herrscht kein Vertrauen untereinander – aus gutem Grund!?

Theaterpremiere: Freitag, 9. September, 20.15 Uhr, Samstag, 10. September 20.15 Uhr, Sonntag, 11. September, 15.30 und 18 Uhr, Vorstellungen bis 30. September, Schlosskeller, Schloss Hegi. www.schlosshegi.ch

Handgefertigtes aus dem Koffer

9. Koffermarkt in der Reithalle. Foto: Patrick Gutenberg

125 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren ihre kreativen Werke in liebevoll dekorierten Koffern. Für die Kulinarik sorgen originelle Foodtrucks vor der Reithalle.

Koffermarkt: Freitag, 9. September, 15 bis 20 Uhr, Samstag, 10. September, 10 bis 17 Uhr, grosse Reithalle, Zeughausstrasse 65, Winterthur. www.koffermarkt-winterthur.ch

Das Fremdsein im eigenen Zuhause

Fremdenzimmer mit Nicole Knuth und Antonio da Silva. Foto: PD

In der Wohnung von August und Herta steht das Fremdenzimmer leer. Statt des verlorenen Sohnes klopft plötzlich ein Flüchtling an der Tür, der aus dem Betreuungsheim abgehauen ist.

Theaterpremiere: Freitag, 9. September, 20 Uhr, Samstag, 10. September, 18 Uhr, Sonntag, 11. September, 17 Uhr, Zimmer-Theater Ariane, Schaffhauserstrasse 44, Winterthur. .www.theaterariane.ch

Es rockt im Wyland

Auf dem Klosterplatz Rheinau wird es laut. Foto: PD

Wylandrock geht in die dritte Runde. Mit folgenden Bands: On The Roxx, Rock Cover Riff und der Winterthurer Band Hard Wretches. Für das kulinarische Wohl sorgt ein Pizzawagen.

Rockkonzert: Freitag, 9. September, ab 19 Uhr, Klosterscheune, Klosterplatz 2, Rheinau. www.rheinau.ch

Fehler gefunden?Jetzt melden.