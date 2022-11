Parteien in Winterthur – Parteien reagieren verhalten positiv auf Untersuchungsbericht Jetzt sind die Probleme wenigstens auf dem Tisch, und man kann sie anpacken: So lassen sich die Reaktionen der Parteienvertreter zum Bericht über die Administrativuntersuchung zusammenfassen. Es bleiben aber Fragen offen. Patrick Gut Tanja Hudec

Vertreterinnen und Vertreter der Parteien im Winterthurer Stadtparlament befürworten den Kulturwandel, der bei der Stadtpolizei umgesetzt werden soll. Themenfoto: Madeleine Schoder

Die Ergebnisse der Administrativuntersuchung zu den beiden Suiziden der Stadtpolizisten waren auf diesen Sommer in Aussicht gestellt. Nach gut neun Monaten war es am Freitagnachmittag so weit. Der Stadtrat lud zur Präsentation des Berichts ein.