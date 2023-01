Ausgehtipps fürs Wochenende – Von herausfordernd bis eindringlich Fünf Tipps aus der Redaktion für das Wochenende in Winterthur und der Region. Heidrun Pschorn

Reflektiert die Breaking-Szene

Flux Crew mit Pia Ringel, Celia Bermúdez und Ida Winter. Foto. PD

In «B-Girl Battles» wehren sich drei Tänzerinnen und sprechen über den Sexismus, die Normen und die Ungerechtigkeiten, die ihnen in der Breaking-Szene tagtäglich begegnen.

Tanz: Samstag, 28. Januar, 20 Uhr, Theater am Gleis, Untere Vogelsangstrasse 6, Winterthur. www.theater-am-gleis.ch

Geschichten ohne Worte

Die Drahtzieher (David Klüttig, Boggy Guttenberger und Kolja Legde) mit ihrem Debütalbum: «Storyteller». Foto: PD

Drei akustische Saiteninstrumente, mehr brauchen Die Drahtzieher nicht, um ihre instrumentalen Geschichten in die Herzen der Zuhörer zu tragen.

Konzert: Donnerstag, 26. Januar, 20.15 Uhr, Esse Musicbar, Zeughausstrasse 52, Winterthur. www.esse-musicbar.ch

Märchen aus dem Zauberbuch

Erzähltheater im «Material-Archiv» für Erwachsene und die ganze Familie ab 4 Jahren. Foto: PD

Materialien und Handwerk verbinden sich mit alten Geschichten; poetisch, spannend und witzig und immer wieder so zauberhaft, wie es eben nur im Märchen vorkommt.

Erzähltheater: Sonntag, 29. Januar, 15 Uhr, Gewerbemuseum, Kirchplatz 14, Winterthur. www.gewerbemuseum.ch

Schnell und modern

Die Moderatorin Rahel Fink führt durch den Abend. Foto: PD

In der bewährten «Sisters of Slam Show», die bereits im Schauspielhaus Zürich in genau dieser Formation zu Gast war. Es treten die vier Slam-Poetinnen Jessy James LaFleur, Eva Niedermeier, Sarah Anna Fernbach und Annika Biedermann auf.

Provinz-Slam: Samstag, 28. Januar, 20 Uhr, Löwensaal Andelfingen. www.konzertverein.ch

«TAO» – Ticketverlosung

«TAO»: Dreizehn Meisterinnen und Meister zeigen ein Feuerwerk japanischer Trommelkunst. Foto: PD

Die Samurai der Trommelkunst sind mit ihrer brandneuen Show zurück. Weltweit hat «TAO» schon über acht Millionen Menschen mit ihrem packenden Sound der riesigen Taiko-Trommeln begeistert.

Verlosung: 2 x 2 Tickets; Sonntag, 4. Februar, 19. 30 Uhr, The Hall, Dübendorf. www.thehall.ch.

Teilnahme: Mail bis 29. Januar, 12 Uhr an: agenda@landbote.ch

Fehler gefunden?Jetzt melden.