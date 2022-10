Ausgehtipps fürs Wochenende – Von indisch bis akrobatisch Fünf Tipps aus der Redaktion für das Wochenende in Winterthur und der Region. Heidrun Pschorn

Indische Tanzkunst

Divya ist eine klassische indische Tanzproduktion. Foto: PD

Divya ist eine Produktion der bekannten Tänzerin, Choreographin und Komponistin Vijaya Rao. Sie folgt einer epischen Erzählung aus uralter Zeit. Begleitet wird Rao von ihren Nateschwara Dancers und indischen Musikern.

Tanz: Sonntag, 16. Oktober, 17 Uhr, Theater am Gleis, Untere Vogelsangstrasse 3, Winterthur. www.nateschwara.ch

Mit einem Augenzwinkern

Das Marotte Figurentheater aus Karlsruhe zeigt Michel in der Suppenschüssel Foto: PD

Wer hat noch nie etwas von Michel gehört? Michel ist ein Lausbub aus Lönneberga in Smäland in Schweden. Er ist fünf Jahre alt und hat mehr Unsinn im Kopf, als das Jahr Tage hat.

Figurentheater ab fünf Jahren : Donnerstag und Freitag, 13. und 14. Oktober, 14.30 Uhr, Figurentheater Winterthur, Marktgasse 25, Winterthur. www.figurentheater-winterthur.ch

Irische Tradition

Das Irish Folk Festival: Immer unterwegs in Richtung grüner Insel. Foto: PD

In seiner 49. Auflage ist es womöglich die älteste Tourneeveranstaltung Europas. Alles, was in Irland Rang und Namen hat, ist beim Irish Folk Festival schon einmal aufgetreten. Mit Yann Honoré, Diane Cannon & Jack Warnock, Armagh Rhymers, Billow Wood.

Festival: Samstag, 15. Oktober, 20 Uhr, Casinotheater, Stadthausstrasse 119, Winterthur. www.casinotheater.ch

Malerischer Blick

­­­­­­­­­­­Wanderung rund ums Schloss Kyburg. Foto: Madeleine Schoder

Die Wanderung führt zu den Orten, wo einst Landschaftsmalerinnen und -maler ihre Staffelei aufgestellt und die Kyburg gezeichnet haben. Die Gemälde sind heute im Salon des Schlosses ausgestellt.

Wanderung: Sonntag, 16. Oktober, 10 bis 14 Uhr, Schloss Kyburg, Treffpunkt: im Hof, Kyburg. www.schlosskyburg.ch

Cirque du Soleil – Ticketverlosung

Der Cirque du Soleil gastiert noch bis 22. Oktober in Zürich. Foto: Matt Beard

Mit der Show Luzia führt der Cirque du Soleil das Publikum in ein imaginäres Mexiko – eine prächtige Welt zwischen Traum und Wirklichkeit.

Verlosung: 1 x 2 Tickets: Sonntag, 16. Oktober, 17 Uhr, Grand Chapiteau, Hardturm-Areal in Zürich.

www.cirquedusoleil.com/luzia. Teilnahmebedingungen: Bis 14. Oktober, 12 Uhr an: agenda@landbote.ch

