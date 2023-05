Ausgehtipps fürs Wochenende – Von inspirierend bis fesselnd Fünf Tipps aus der Redaktion für das Wochenende in Winterthur und in der Region. Heidrun Pschorn

Instrumental-Rock

Die Band Mono ist mit «Pilgrimage of the Soul» auf Europa-Tour. Foto: PD

Die vierköpfige Instrumental-Rock-Band Mono zählt seit ihrer Gründung 1999 zu den international erfolgreichsten Bands Japans. «Pilgrimage of the Soul» ist das elfte Studioalbum in der langen Karriere der Band.

Konzert: Donnerstag, 18. Mai, 20 Uhr, Türöffnung 19 Uhr, Salzhaus, Untere Vogelsangstrasse 6, Winterthur. www.salzhaus.ch

Schöne Aussichten

8. Biennale «Common Ground» im Kulturort Galerie Weiertal (bis 10. September). Foto: Marc Dahinden

Mit siebzehn künstlerischen Beiträgen wird der Garten im Weiertal zum Ort der Reflexion. Es geht um soziale und ökologische Gerechtigkeit und darum, wie eng sie miteinander verknüpft sind.

Eröffnung: Samstag, 20. Mai, 16 bis 20 Uhr mit Bistro, Begrüssung, Kinderprogramm und Performativer Lesung. Galerie Weiertal, Rumstalstrasse 55, Winterthur. www.galerieweiertal.ch

Bedeutung des Bodens

Das Kino Nische widmet sich diesen Monat in Kooperation mit Films for Future dem Umwelt- und Klimaschutz. Foto: PD

«Kiss the Ground» ist ein fesselnder Dokumentarfilm, der die Bedeutung von gesundem Boden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit untersucht und Lösungen für regenerative Landwirtschaft aufzeigt.

Film: Sonntag, 21. Mai, 19.30 Uhr, Kino Nische, Kulturzentrum Gaswerk, Untere Schöntalstrasse 19, Winterthur. www.kinonische.ch

Burg mächtiger Grafen

Familienführung: Ritterburg, Landvogtschloss und Burgmuseum. Foto: Madeleine Schoder

Das Schloss Kyburg und seine mächtigen Mauern. An einem Rundgang werden spannende Geschichten erzählt und Objekte in der und rund um die Kyburg gezeigt.

Familienführung: Sonntag, 21. Mai, 11 Uhr, Schloss Kyburg. www.schlosskyburg.ch

«Flying Bach» – Ticketverlosung

«Flying Bach» auf ihrer 10-Jahr-Jubiläums-Tour. Foto: Red Bull Content Pool

Vor über zehn Jahren sorgten die Flying Steps für Furore und vereinten Breakdance mit Musik von Johann Sebastian Bach. Daraus entstand die international erfolgreiche Tanzshow «Flying Bach», die seither weltweit das Publikum begeistert.

Verlosung: 2 x 2 Tickets vom 23. Mai bis zum 4. Juni in der Maag Halle in Zürich. www.flying-bach.ch. Teilnahme: Mail bis 21. Mai, 12 Uhr an: agenda@landbote.ch

