Ausgehtipps fürs Wochenende – Von inspirierend bis humorvoll Fünf Tipps aus der Redaktion für das Wochenende in Winterthur und der Region. Heidrun Pschorn

Rock und Pop

The Crocks sind eine der angesagtesten Bands in Winterthur. Foto: PD

Songs von den Beatles, AC/DC, Tina Turner, Foo Fighters, Frank Zappa, Prince, Eric Clapton oder Jimi Hendrix stehen ebenso auf dem Programm wie Eigenkompositionen, die sich stilistisch nahtlos einfügen.

Konzert: Samstag, 29. Oktober, 20 Uhr, Türöffnung ab 19.30 Uhr,

Güterschuppen, beim Bahnhof Töss, Winterthur. www.kulturstreuer-toess.ch

Filme für die Erde

Filmpremiere: «Duty of Care – The Climate Trials». Foto: PD

Ein Film rüttelt den Anwalt Roger Cox derart auf, dass er beschliesst, mit rechtlichen Mitteln gegen die drohende Katastrophe des Klimawandels zu kämpfen. Er geht gegen die niederländische Regierung und gegen Shell vor Gericht – und gewinnt.

Film: Donnerstag, 27. Oktober, 19 Uhr mit Rahmenprogramm. Alte Kaserne, Technikumstrasse 8, Winterthur. Programm bis 30. Oktober unter www.festival.filmefuerdieerde.org

Vielfalt der Beziehungen

Tanz mit Merge Dance Collective. Foto: Byron Trieb

Die Tänzerinnen suchen ihre eigene Rolle in dem komplexen, menschlichen Beziehungsnetz, das sie umgibt. Manche Beziehungen werden abgebrochen, andere repariert. Manche werden zwar kaum gepflegt, bleiben aber ein Leben lang bestehen.

Premiere: Donnerstag, 27. Oktober, 20 Uhr (Vorstellungen bis 29. Oktober), Theater am Gleis, Untere Vogelsangstrasse 3, Winterthur. www.theater-am-gleis.ch

Was vor dem Konzert passiert

Familienkonzert: « Das Orchester zieht sich an » mit dem Musikkollegium Winterthur. Foto: PD

Es gibt viele Wege, Kindern (und Erwachsenen) die klassische Musik näherzubringen. Karla Kuskin hat mit ihrem Buch eine charmante Idee gehabt. Mit «Das Orchester zieht sich an» lernt das Publikum die Menschen hinter den Instrumentenkoffern kennen.

Familienkonzert ab vier Jahren: Samstag, 29. Oktober, 17 Uhr, Türöffnung und Zvieribuffet ab 16 Uhr,

Stadthaus, Stadthausstrasse 4a, Winterthur. www.musikkollegium.ch

Sister Äct – Ticketverlosung

Der Broadway-Hit in Mundart mit Fabienne Louves, Sandra Studer, Walter Andreas Müller u.v.a. Foto: Christian Knecht

«Sister Äct – Ein himmlisches Musicäl» basiert auf dem Kino-Blockbuster mit Whoopi Goldberg. Die erfolglose Nachtclubsängerin Deloris van Cartier wird Zeugin eines Mordes. Von der Polizei in Schutzhaft genommen, kommt sie an den vermeintlich sichersten Ort: ein Kloster!

Verlosung: 2 x 2 Tickets: Vom 3. November 2022 bis 22. Januar 2023 in der Maag-Halle in Zürich.

www.sisteract-musical.ch. Teilnahmeschluss: 30. Oktober 2022. Senden an: agenda@landbote.ch

