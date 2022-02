Ausgehtipps fürs Wochenende – Von kämpferisch bis energetisch Fünf Tipps aus der Redaktion für das Wochenende in Winterthur und der Region. Heidrun Pschorn

Eine Stimme, eine Posaune und ein Akkordeon

Programm «Yé Yé»: David Bruchez (Posaune/Trompete), Paolo D’Angelo (Akkordeon), Antonella Lalli (Gesang). Foto: pd

Nur zwei kleine Silben stehen am Anfang ihres Programms «Yé Yé», doch in ihnen lebt ein sehnsüchtiger Rhythmus, der an Amerika und die Goldenen 60er-Jahre denken lässt.

Konzert: Sonntag, 13. Februar, 18 Uhr,

Reformierte Kirche St. Arbogast, Hohlandstrasse 5, Oberwinterthur. www.gity.ch

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Garagen-Gitarren-Rock

Urges: Verarbeiten in ihren Songs die grossen Veränderungen des Lebens. Foto: pd

Sturm, Drang und die Krise danach – Urges spielen Rock aus dem Bauch heraus und frisch von der Leber: Laut, direkt, tolldreist, ohne sich umzusehen, einfach drauf und los.

Konzert: Donnerstag: 10. Februar, 21 Uhr,

Albani, Steinberggasse 16, Winterthur. www.albani.ch

Es dampft und zischt

Besuchstag im Dampfzentrum. Foto: Heinz Diener

Das Dampfzentrum leistet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Industriekultur. Es bewahrt eine der bedeutendsten Sammlungen von Dampfmaschinen aus dem 19. und 20. Jahrhundert als Zeitzeugen der Schweizer Industriegeschichte.

Führungen: Samstag, 12. Februar, 10 und 11.30 Uhr, Öffnungszeit: 9.45 bis 13 Uhr,

Dampfzentrum, Halle 181, Lagerplatz, Winterthur. www.dampfzentrum.ch

Liebe verboten

« Edgar, das Super-Karibu » : Animationsfilm von Mathieu Auvray Foto: pd

Bürgermeister Magnus beschliesst, die Liebe zu verbieten, denn die schafft nur Probleme! Super-Edgar ist allerdings nicht dafür, noch weniger seine Freundin Gina. So beschliessen sie, in den Widerstand abzutauchen und für die Liebe zu kämpfen.

Film: Samstag, 12. Februar, 16 Uhr,

Kino Cameo, Lagerplatz 19, Winterthur. www.kinocameo.ch

Sehnsüchte des Lebens

Jaap Achterberg: Erzähltheater mit Musik nach einem Roman von Joseph Roth. Foto: pd

Im galizischen Schtetl Zuchnow lebt der arme Lehrer Mendel Singer. Für ein besseres Leben wandert er mit seiner Familie nach New York aus. Doch auch dort nehmen die Schicksalsschläge kein Ende.

Erzähltheater: Donnerstag, 10. Februar, 20 Uhr,

Hirschenbühne, Steigstrasse 4, Oberstammheim. www.hirschenbühne.ch

Fehler gefunden?Jetzt melden.