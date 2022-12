Ausgehtipps fürs Wochenende – Von komödiantisch bis stimmungsvoll Fünf Tipps aus der Redaktion für das Wochenende in Winterthur. Heidrun Pschorn

Geballte Ladung Comedy

«Merry Blissmas»: Comedy a cappella von und mit Bliss. Foto: PD

Weihnachten ohne «Merry Blissmas» ist mittlerweile nur schwer vorstellbar. Ganz nach dem Motto «Hauptsache, es Rentiert, Rudolf» präsentieren die fünf Sänger allerlei Heiliges und Unheiliges.

Comedy: Freitag, 23. Dezember, 19.30 Uhr, Theater Winterthur, Theaterstrasse 6. www.theaterwinterthur.ch

Sad Christmas

Vor Jahren noch ein Geheimtipp: Das Quartett The Sad Pumpkins. Foto: PD

Das Quartett The Sad Pumpkins bringt die amerikanischen und europäischen Weihnachtsklassiker in die Gegenwart, klingen tun sie aber immer noch wie in den guten alten Zeiten.

Konzert: Freitag, 23. Dezember, 20.15 Uhr, Esse Musicbar, Zeughausstrasse 52, Winterthur. www.esse-musicbar.ch

Geht nicht nur an die Nieren

«Die Niere»: Eine Beziehungskomödie. Foto: PD

Mit «Die Niere» hat der österreichische Autor Stefan Vögel ein pointenreiches Theaterstück geschrieben, das Regisseur Peter Niklaus Steiner in die Schweiz verlegte.

Komödie: Donnerstag und Freitag, 22. und 23. Dezember, 20 Uhr, Casinotheater, Stadthausstrasse 119, Winterthur. www.casinotheater.ch

Ein unvergleichliches Lebenswerk

Dokumentarfilm: «Ennio Morricone – Il Maestro». Foto: PD

Im Film gewährt der weltberühmte, klassisch ausgebildete Komponist Ennio Morricone aus Rom (1928–2020) Einblicke in seine bewegte Vita und erzählt launig von seiner facettenreichen Passion für die Musik.

Dokumentarfilm: Donnerstag, 22. Dezember, 20.15 Uhr, Freitag, 23. Dezember, 17.45 Uhr, Montag, 26. Dezember, 17.30 Uhr, Kino Cameo, Lagerplatz 19, Winterthur. www.kinocameo.ch

Festlich geschmückt

Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt. Foto: Marc Dahinden

Der Weihnachtsmarkt mitten in der Winterthurer Altstadt lädt mit den festlich dekorierten Holzchalets noch bis 23. Dezember zum Flanieren ein.

Weihnachtsmarkt: Donnerstag, 22. Dezember, 11 bis 21 Uhr, Freitag, 23. Dezember, 11 bis 20 Uhr,

Neumarkt, Winterthur. www.weihnachtinwinterthur.ch

