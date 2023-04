Stadtparlament in Winterthur – Von leeren Brunnen und schweren Kindern Zweimal im Jahr dürfen die Mitglieder des Stadtparlaments den Stadtrat fragen, was ihnen unter den Nägeln brennt. Das Beste aus der Fragestunde. Delia Bachmann Gregory von Ballmoos

In der Fragestunde wollte Markus Nater (GLP) wissen, ob im nächsten Winter wieder alle Brunnen abgestellt werden. Foto: Madeleine Schoder

Wie lange hängt die Ukraine-Flagge noch am Semper-Stadthaus? Bis der Krieg vorbei ist. Was tut die Stadt gegen schlecht lesbare Stadtbus-Schriften? Sie verhandelt mit dem Lieferanten. Und wäre es möglich, die Grünphasen bei der Kreuzung vor dem KSW für Velos zu optimieren? Nein, sonst verspäten sich die Stadtbusse. Diese und weitere Fragen stellten die Mitglieder des Stadtparlaments dem Stadtrat in der Fragestunde, die am Montag anderthalb Stunden dauerte. Eine Auswahl.