Neuer «Guide Michelin» – Von «Michelin»-Sternen kann die Gastroszene um Winterthur nur träumen Ein einziges Restaurant in der Region Winterthur erhält im neuen «Guide Michelin» die Auszeichnung Bib Gourmand. Nicole Döbeli

Der Gasthof zum Hirschen in Oberstammheim fand als einziges Restaurant im Gebiet Region Winterthur Eingang in den neuen «Guide Michelin». Foto: Heinz Diener

Sternerestaurants gab es in der Region Winterthur bisher keine und wird es in diesem Jahr auch keine mehr geben. Der internationale «Guide Michelin» gab am Montag seine neuen Auszeichnungen bekannt. Eine Handvoll Lokale kamen in der letzten Ausgabe mit dem Label Bib Gourmand (steht für ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis) zumindest zu einer Erwähnung. 2022 ist bloss noch eins übrig.