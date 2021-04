Gemeinderat Benken – Von null auf Gemeindepräsident Beat Schmid ist der neue Gemeindepräsident von Benken. Er wurde still gewählt und war bisher nicht in der Behörde tätig. Eva Wanner

Beat Schmid amtet ab dem Sommer als Gemeindepräsident von Benken. Foto: Eva Wanner

Aus Vereinen und der Feuerwehr und allgemein aus dem Dorfleben kennt man Beat Schmid in Benken schon, bald wird er aber in einer anderen Funktion vor Leuten stehen: Er wurde still als Gemeindepräsident gewählt. Er wurde als einziger Kandidat ohne Konkurrenz in das Amt gewählt; es wird per Juli frei, weil die Bisherige Beatrice Salce dann ihre neue Aufgabe als Bezirksrätin in Andelfingen übernimmt.

Von null auf Gemeindepräsident? «Von den Bisherigen wollte niemand für das Amt kandidieren, deshalb hat man mich angefragt, ob ich übernehmen würde», sagt Schmid. «Ich habe die Aufgabe zwar nicht gesucht, mich aber bereit erklärt, sie zu übernehmen, weil ich weiss, dass der Gemeinderat und die Kanzlei gut funktionieren.»