Ausgehtipps fürs Wochenende – Von poetisch bis zeitgemäss Fünf Tipps aus der Redaktion für das Wochenende in Winterthur und der Region. Heidrun Pschorn

Blick auf ein reiches Theaterleben

Komödie von Rainer Lewandowski: «Heute weder Hamlet». Mit Sebastian Krähenbühl. Foto: Peter Knup

Die Vorstellung von «Hamlet» ist abgesagt. An diesem Abend nutzt Ingo Sassmann vielleicht seine letzte Chance. Er tritt vor das Publikum und erzählt von Sein und Schein und davon, was wirklich wichtig ist am Theater: nämlich einzig und allein der Vorhang.

Komödie: Samstag, 8. Oktober, 19.30 Uhr, Theater Winterthur, Theaterstrasse 6, Winterthur. www.theaterwinterthur.ch

Kraft der Geschichten

«Gilgamesh Origin», produziert von The Codes – Theatercompany Dennis Schwabenland. Foto: Rob Lewis

Die älteste niedergeschriebene Geschichte ist Ausgangslage für das Treffen eines Theaterteams aus der Schweiz und aus Palästina. Sie erzählen «Gilgamesch», und sie erzählen von sich.

Theater: Donnerstag und Freitag, 6. und 7. Oktober, 20 Uhr, Theater am Gleis, Untere Vogelsangstrasse 3, Winterthur. www.theater-am-gleis.ch

Das Geschäft mit der Seele

Trommeln über Mittag: Ein therapeutisches Kammerspiel mit dem Theater Nägelsee. Foto: PD

In den Praxisräumen des Psychotherapeuten-Ehepaars Yvonne und Wilfried wird in Windeseile nach dem wunden Punkt des jeweiligen Opfers gesucht. Ein witziges Kammerspiel mit teilweise abstrus wirkenden Therapien.

Theater: Freitag und Samstag, 7. und 8. Oktober, 20 Uhr, Türöffnung 19 Uhr, Theater-Nägelsee, Pfarreizentrum St. Josef, Nägelseestrasse 46, Winterthur. www.theater-naegelsee.ch

Vom Livekonzert zu Techno

«Late Night im Club» gemeinsam mit dem Musikkollegium Winterthur. Foto: PD

Klavier, Bratsche, Cello und Violine im Albani? Ein Ensemble rund um den Winterthurer Schlagzeuger Fabian Ziegler spielt Stücke von Vertretern der zeitgenössischen Klassik. Im Anschluss wird zu Techno übergegangen.

Late Night im Club: Samstag, 8. Oktober, 22 Uhr, Türöffnung 21 Uhr, Albani Bar, Steinberggasse 16, Winterthur. www.albani.ch

Treffpunkt Markt

Am Ossinger Bauernmarkt trifft sich Jung und Alt. Foto: Ursula Heck

Sich auf dem Bauernmarkt mit regionalen und saisonalen Produkten auf das Wochenende einstimmen. Passend zu den Temperaturen gibt es Gestricktes und Schmuck von Ruth Früh. Mit Kafi Märtplatz.

Markt: Samstag, 8. Oktober, 9 bis 11.30 Uhr, Gemeindehausplatz, Ossingen. www.ossingen.ch

