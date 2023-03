Ausgehtipps fürs Wochenende – Von progressiv bis sehnsuchtsvoll Fünf Tipps aus der Redaktion für das Wochenende in Winterthur und der Region. Heidrun Pschorn

Alternative Math Rock

Matterhurt: Die erste Extended Play der Band, «The Hunch», erschien Ende 2022. Foto: Janik Witzig

Was als Einmannprojekt aus purer Kreativitätswut heraus geboren wurde, hat sich innert weniger Jahre zu einer aufstrebenden neuen Band entwickelt. Matterhurt aus St. Gallen ist zu hart für den Mainstream, aber nicht hart genug für Metal-Fans.

Konzert: Samstag, 4. März, 21.30 Uhr, Türöffnung 20.30 Uhr, Kulturzentrum Gaswerk, Untere Schöntalstrasse 19, Winterthur. www.gaswerk.ch

Beziehung der Liebenden

Die Geschichte von den Pandabären – erzählt von einem Saxofonspieler mit Freundin in Frankfurt. Foto: Mareycke Frehner

Sie ist ihm fremd, die Frau, die eines Morgens, als er aufwacht, neben ihm in seinem Bett liegt. Neun weitere Nächte willigt sie ein wiederzukommen. Je näher sie sich kommen, umso mehr entfernen sie sich.

Theater: Donnerstag, 2. März, 20 Uhr, Freitag, 3. März, 20 Uhr, Samstag, 4. März, 18 Uhr, und Sonntag, 5. März, 17 Uhr (bis 13. März), Theater Ariane, Schaffhauserstrasse 44, Winterthur. www.theaterariane.ch

Wunderschön melancholisch

Ginger and the Alchemists berühren mit ihren Songs. Foto: PD

Ginger and the Alchemists berühren nicht nur live, wie sie es bereits auf über 150 Bühnen bewiesen haben, sondern auch mit ihrem im November 2022 erschienenen Debütalbum «Better Now».

Konzert: Freitag, 3. März, 20 Uhr, Zum Hinteren Hecht, Tösstalstrasse 2, Winterthur. www.zumhinterenhecht.ch

Auf der Suche nach einem neuen Zuhause

Daheim in der Welt: Mit Thalias Kompagnons aus Nürnberg. Foto: Jutta Missbach

Ein Zuhause braucht jeder. So geht es auch den kleinen Sachen, die der Theaterspieler gefunden oder geschenkt bekommen hat. Ein Schneckenhaus, ein zierliches Puppenkissen. Sie alle bekommen auf dem Theaterhocker Gelegenheit, für sich und füreinander zu sorgen.

Theater für Kinder ab vier Jahren: Samstag, 4. März, 14.30 und 15.30 Uhr, Sonntag, 5. März, 11, 14.30 und 15.30 Uhr, Figurentheater, Marktgasse 25, Winterthur. www.figurentheater-winterthur.ch

Mit Humor und Ernsthaftigkeit

Lesetheater: «Wollen Sie wippen?» mit Rhaban Straumann und Elisabeth Hart. Foto: PD

Eine Frau und ein Mann begegnen sich auf einem Spielplatz. Sie Deutsche. Er Schweizer. Er ergötzt sich am Leiden der Eltern, sie findet Gefallen an der Manipulation der Spielgeräte. Trotz sprachlicher Differenzen wagen sie sich an grosse Themen und scheuen sich nicht vor heiklen Fragen.

Lesetheater: Samstag, 4. März, 20 Uhr, Schulhaus Ritschberg, Elgg. www.kulturinelgg.ch

