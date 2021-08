Kolumne Meret Schneider - Von Rösti und anderen Gräben

Fährt mit dem Städter-Bashing eine neue Strategie: Präsident Marco Chiesa mit seiner SVP.

Auch drei Wochen danach beschäftigt es mich immer noch: Ausgerechnet am 1. August, dem Tag, an dem von links bis rechts die Schweiz und ihre Bevölkerung gepriesen wird, an dem zu Einigkeit, Zusammenhalt und Solidarität aufgerufen und das «einig Volk von Brüdern (und Schwestern!)» heraufbeschworen wird, lancierte die selbst ernannte Volkspartei ihren Coup. In verschiedenen Reden wurden einmal mehr das Scheitern der Agrarinitiativen gefeiert und im gleichen Atemzug die «Bevormunder-Grünen» und urbanen Umweltfreund*innen schlecht geredet, die den Bauern und der Landbevölkerung ihre unrealistischen Vorstellungen von Ökologie und Tierwohl aufzwingen wollen. Es war vom Stadt-Land-Graben die Rede, und es wurde ein Unterjochungsszenario durch die Stadtbevölkerung herbeifantasiert, das Lust machte, mit Hellebarde und Heugabel die arroganten Städterinnen und Städter ihrer vermeintlichen Machtposition zu berauben und Autonomie und Freiheit zurückzuerobern.