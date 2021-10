Ausgehtipps fürs Wochenende – Von satirisch bis märchenhaft Fünf Tipps aus der Redaktion für das Wochenende in Winterthur und der Region. Heidrun Pschorn

Kunstvolle Popmusik

Gina Été: Schreibt Songs zwischen Trauer, Wut und Hoffnung. Foto: Nina-Maria Glahé

Atemlose Intimität, politische Awareness und Musik, die so vielschichtig, überraschend und dicht ist, dass sie nicht mal Texte bräuchte.

Konzert: Donnerstag, 7. Oktober, 21 Uhr,

Albani-Bar, Steinberggasse 16, Winterthur. www.albani.ch

Über Halbwissen und harte Fakten

Anet Corti mit ihrem vierten Soloprogramm «Echt?». Foto: pd

Anet Corti jongliert in ihrem neuen Programm mit Wahrheiten und weniger grossen Wahrheiten und testet satirisch-humorvoll unsere Leichtgläubigkeit und unseren Hang zum Schönreden.

Theater: Freitag, 8. Oktober, 20 Uhr,

Casinotheater, Stadthausstrasse 119, Winterthur. www.casinotheater.ch

Experimentierfreudig

Stahlwerk: Mit Dominic Stahl, Francesco Rezzonico und Tobias Schmid. Foto: pd

So sehr die Band ihrem ureigenen Sound zwischen Jazz, Klassik und Minimal Music treu bleibt, so experimentierfreudig zeigen sich Stahlwerk auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen in ihrem Klangkosmos.

Konzert: Freitag, 8. Oktober, 20.15 Uhr,

Esse Musicbar, Zeughausstrasse 52, Winterthur. www.esse-musicbar.ch

Erzählt und spielt die Geschichte neu

Heidi: Mit dem Figurentheater Sven Mathiasen ab 5 Jahren (Mundart). Foto: pd

Die sonnige Heidi erobert die Herzen aufs Neue – und selbst der zunächst abweisende Alpöhi schliesst seine Enkelin ins Herz. Mit ihm und dem Geissenpeter verbringt Heidi glückliche Tage auf der Alp.

Figurentheater: Samstag/Sonntag, 9./10. Oktober, 14.30 Uhr (Vorstellungen bis 13.10.21)

Figurentheater Winterthur, Marktgasse 25, Winterthur. www.figurentheater-winterthur.ch

Aschenputtel, Dornröschen und Co.

Märchenherbst: Mit geführten Rundgängen für Kinder ab vier Jahren (ohne Erwachsenenbegleitung). Foto: pd

Königinnen und Prinzessinnen sind zu Besuch im Schloss. Bekannte und weniger bekannte Märchenfiguren laden dazu ein, ihre Spuren und Geschichten in der Ausstellung auf eigene Faust zu entdecken.

Märchenrundgang: Sonntag, 10. Oktober, 10 Uhr,

Schloss Kyburg. Anmeldung: museum@schlosskyburg.ch. www.schlosskyburg.ch

