One team, one spirit? Die Grünliberalen posieren auf «ihrer» Schützenwiese. Screenshot: GLP Winterthur

Die GLP hat lange an ihrem Profil und Image gefeilt: als Ökopartei, die ohne Verbote auskommen will und sich mal eher links positioniert, dann wieder leicht rechts. Den Ruf der Technokratenpartei hat sie mit dem Teamfoto auf der Haupttribüne der Schützenwiese nun definitiv abgelegt. Sie ist jetzt offiziell «bi de Lüüt» und strotzt als werdende Volkspartei nur so vor Selbstbewusstsein. Die Prognosen sind gut. Da darf man die roten Schützi-Stühle mit Photoshop auch mal lindgrün färben. Das schrammt haarscharf an der kulturellen Aneignung vorbei, ist aber kreativ, frech, visionär. Eine Macherpartei mit Pep, diese GLP. Wie auch immer. Die Medien nahmen die Aktion auf. Ziel erreicht.

Die anderen Parteien könnten ja nachziehen, findet der Stadtverbesserer. Allen voran die FDP. Sie könnte den Roten Turm blau einfärben, sinngemäss die rote Bastion der SP abreissen, um den Freisinn als neuen Leuchtturm installieren. Ob Freisinn oder sinnfrei: In den sozialen Medien würde die Fotomontage allemal geteilt.

Noch einfacher hätte es die Mitte-Partei. Mit der Überbauung Vogelsang leuchtet an den Eingangstoren der Stadt ein neues Wahrzeichen in Orange. «Für alle da. Eingemittet. Vögeliwohl in Winterthur.»

Schwieriger wird es für die Grünen, die GLP war bekanntlich schneller. Warum nicht den kiesgrauen Teuchelweiher als summende Magerwiese erblühen lassen, während im Hintergrund das Polizeigebäude brennt – äh, vertikal begrünt erstrahlt? «Gegen Betonwüsten, für ein gesundes Klima. Grüne.»

Gestaltungsspielraum für Bilder und Parolen böte das Sulzer-Hochhaus genügend. Screenshot: Wintower.ch

Die SP könnte den infamen Angriff der FDP auf Augenhöhe kontern. Mit einer Faust, gezeichnet mit (Rot-)Lichtern im Sulzer-Hochhaus. Oder etwas versöhnlicher: mit einer roten Rose, dem Parteisymbol.

Und die SVP Winterthur? Bei ihren Politkampagnen hält sich die Volkspartei bekanntlich selten zurück. Sie könnte ihre Anti-Städter-Kampagne lokalisieren. «Für eine grüne Welle. Aber bitte für Autofahrer. Mit Vollgas gegen Tempo 30.» Und im Hintergrund fährt auf der Zürcherstrasse ein SUV dem Sünneli entgegen.

