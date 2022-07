OL-Läuferin Annick Meister – Von Schweden via Dachsen nach Portugal an die WM Annick Meister von der OLG Dachsen hat sich ihren Wunsch erfüllt: Sie wird an einer Juniorinnen-WM teilnehmen. Im Vorjahr war sie knapp gescheitert. Beat Meier

Die 20-jährige Orientierungsläuferin Annick Meister aus Dachsen studiert in Schweden Medizin. Foto: Christian Aebersold (Swiss Orienteering)

Mittlerweile lebt Annick Meister seit vier Jahren in Schweden. Sie hat ein erstes Studienjahr in Medizin in Uppsala hinter sich gebracht, die Prüfungen erfolgreich bestanden: «Ich konnte Studium und sportliche Ambitionen gut kombinieren, ich profitierte von den optimalen Verhältnissen in der Universitätsstadt. Das Angebot ist fantastisch, sowohl seitens des lokalen OL-Vereins OK Linné, der allen Studierenden Gastrecht gewährt, als auch von der Universität», erklärt die 20-Jährige aus Dachsen.