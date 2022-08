Ausgehtipps fürs Wochenende – Von sportlich bis aussergewöhnlich Fünf Tipps aus der Redaktion für das Wochenende in Winterthur und der Region. Heidrun Pschorn

Kreative Übungen

Krafttraining, das Spass machen soll. Foto: PD

Bis zum 22. September bietet der Verein Street Workout auf dem Street-Workout-Park bei der Freizeitanlage Eichwäldli in Winterthur wöchentlich kostenlose betreute Sporttrainings in Form von Open Classes an.

Training: Donnerstag, 4. August, 18 bis 20 Uhr,

Freizeitanlage Eichwäldli, Winterthur. www.street-workout.com

Interessante Industriegeschichte

Führung durch den Maschinensaal in der Nagelfabrik Winterthur. Foto: Marc Dahinden

Seit über 120 Jahren stehen in der Nagelfabrik imposante Maschinenveteranen. Davon sind fünf historische Nagelmaschinen in Betrieb. Wenn es dröhnt und rattert, wird die Vergangenheit lebendig.

Führung: Samstag, 6. August, 11 Uhr,

Nagelfabrik Winterthur, St. Gallerstrasse 138, Winterthur. www.industriekultur-winterthur.ch

Ein Leben in Schlaghosen

Im kalifornischen San Fernando Valley entwickelt sich eine ungewöhnliche Freundschaft. Foto: PD

Im Film «Licorice Pizza» wird von einer aussergewöhnlichen Liebe und von der so aufwühlenden wie verwirrenden Zeit des Erwachsenwerdens erzählt. Gleichzeitig ist es eine stimmungsvolle Reise zurück in die 1970er-Jahre.

Film: Freitag, 5. August, 20.15 Uhr,

Kino Cameo, Lagerplatz 18, Winterthur. www.kinocameo.ch

Open Air auf dem Bauernhof

Das Bambole-Open-Air fand 1996 das erste Mal statt. Archivfoto: Urs Baptista

Neu ist das Bambole-Open-Air auch mit einem Kinderprogramm unterwegs. Neben Musik und Kunst gibt es eine Gastro- und Barlandschaft. Unter anderem mit einer Cüplibar auf dem Radhof-Silo.

Open Air: Freitag und Samstag, 5. und 6. August, Gelände ab 11 Uhr offen,

Radhof Winterthur-Wülflingen. www.bambole.ch

Geschichtsträchtige Führung

Schloss Kyburg und seine Geschichte. Foto: Madeleine Schoder

Schloss Kyburg und seine mächtigen Mauern. An einem Rundgang erfahren die Besucherinnen und Besucher vieles über die 900-jährige Geschichte von mächtigen Grafen und Landvögten.

Führung: Sonntag, 7. August, 11 Uhr,

Schloss Kyburg, Schloss 1, Kyburg. www.schlosskyburg.ch

