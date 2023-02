Ausgehtipps fürs Wochenende – Von stürmisch bis betrügerisch Fünf Tipps aus der Redaktion für das Wochenende in Winterthur und der Region. Heidrun Pschorn

Das Leben unter Segeln

Multimedia-Reportage: Bis ans Ende der Welt. Foto: PD

Eine Woche Segelkurs in Los Angeles, Blitzheirat in Las Vegas, und schon kann es losgehen: Claudia und Jürgen Kirchberger brechen zu einer zehnjährigen Weltreise auf. Ungezählte Stürme und Flauten durchleben sie zwischen den Tropen und dem Eis.

Reportage: Donnerstag, 16. Februar, 19.30 Uhr, Gate27, Theaterstrasse 27b, Winterthur. www.explora.ch

Hinterfragen eines Nationalsports

Tanz: «Dr Churz, dr Schlungg und dr Böös» mit Dennis Freischlad und David Speiser. Foto: Johanna Heusser/Hitzigraphy

In der Aufführung «Dr Churz, dr Schlungg und dr Böös» nähert sich Johanna Heusser mit zwei Tänzern dem Schwingen mit einer Mischung aus Faszination und Skepsis.

Tanz: Freitag und Samstag, 17. und 18. Februar, 20 Uhr, Theater am Gleis, Untere Vogelsangstrasse 3, Winterthur. www.theater-am-gleis.ch

Geplagt von Weltschmerz

In Veri Veritas – Kabarett mit Veri. Foto: PD

Die Klimaerwärmung lässt ihn nicht kalt, Altersarmut kann er sich nicht leisten. Zum Verzweifeln. Bis Veri merkt, dass richtig resignieren gelernt sein will und durchaus Spass macht. Ein unterhaltsamer Abend zum Vergessen. Jedenfalls den Weltschmerz.

Kabarett: Samstag, 18. Februar, 19.30 Uhr, Türöffnung 19 Uhr, Gemeindesaal Engelburg, Rikon. www.eventfrog.ch

Musikalisches Märchen

Die drei Rätsel mit dem Zapzarap-Duo Martina Süess und Marion Mühlebach. Foto: PD

Prinzessin Rabiusa ist toll, und niemand kann so gut jagen wie sie. Deshalb sind gleich drei Prinzen in sie verliebt. Doch wer darf sie heiraten? Um es herauszufinden, müssen die Prinzen in die weite Welt ziehen.

Theater für Kinder ab fünf Jahren: Sonntag, 19. Februar, 16 Uhr, Mehrzweckraum, Schulhaus Zielacker, Kleinandelfingen. www.konzertverein.ch

Ein leichtes Spiel

Theatergruppe vom Jodlerclub Tannhütte Henggart mit «De Casanova vom Mischtstock». Foto: PD

Drei Geschwister, Annegret, Berti und Köbü, fristen ihr Leben auf dem Hof, dessen Hypothek bald ausläuft. Unglücklicherweise starb vor kurzem der Bruder Felix. Dieser hatte den Hof und die dazugehörigen Finanzen gut im Griff. Damit sie immer genügend Geld hatten, wirkte Felix als Heiratsschwindler. Eine Lösung muss her.

Theater: Sonntag, 19. Februar, 13.30 Uhr, Saalöffnung und Küche ab 11.30 Uhr, Saal, Restaurant Bahnhof, Henggart.

Tickets vor Ort.

