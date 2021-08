Ausgehtipps fürs Wochenende – Von tiefgründig bis komisch Fünf Tipps aus der Redaktion für das Wochenende in Winterthur und der Region. Heidrun Pschorn

Ausgewählte Filmperlen

Cinéma Solaire auf dem ehemaligen Sulzer-Areal. Foto: Madeleine Schoder

Cinéma Solaire läuft mit Solarstrom aus Eigenproduktion, fährt in Veloanhängern an und zeigt bewegende Filme in entspannter Atmosphäre.

Cinéma Solaire: Premiere Donnerstag, 19. August, 20.30 Uhr

mit dem Dokumentarfilm: «I am Greta aus Schweden».

Lagerplatz, Winterthur. (19.8.–21.8. und 26.8–28.8.21)www.cinema-solaire.ch.

Kreatives aus dem Koffer

Über Genähtes, Gehäkeltes und Gestricktes. Foto: Patrick Gutenberg

Die Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren ihre selbst gemachten Schätze in liebevoll dekorierten Koffern. Für das leibliche Wohl sorgen originelle Food-Trucks aus der Region.

8. Koffermarkt: Freitag, 20. August, 15 bis 20 Uhr,

Samstag, 21. August, 10 bis 17 Uhr. Grosse Reithalle,

Zeughausstrasse 65, Winterthur. www.koffermarkt-winterthur.ch.

Gemeinsam zeichnen

Comic Jam: Alle dürfen mitmachen, Stifte und Papier liegen bereit. Foto: PD

Die eingeladenen professionellen und passionierten Comiczeichnerinnen und -zeichner stellen verschiedene Disziplinen vor und animieren die Gäste, selber aktiv zu werden.

Comic Jam: Sonntag, 22. August, 14 bis 17 Uhr.

Offene Halle 142, Lagerplatz, Winterthur.www.altekaserne.ch.

Auf den Spuren des Verbrechens

Der Rundgang führt auch zum alten Rathaus. Foto: Marc Dahinden

Die Stadtführung «Räuber und Gendarme» geht den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Hintergründen der Verbrechen der letzten 400 Jahre auf den Grund.

Führung: «Räuber und Gendarme», Samstag, 21. August, 14 Uhr.

Tourist Information, Bahnhofplatz 5, Winterthur.www.winterthur-tourismus.ch.

Sie verbreiten Feriengefühle

Al-Berto & the Fried Bikinis mit neuen Liedern im Programm. Foto: PD

Die Lieder von Al-Berto & the Fried Bikinis vermitteln ein Gefühl von Strand, Sonne und Wellenreiten. Die Musik erinnert an Jack Johnson sowohl als auch an Manu Chao.

Konzert: Al-Berto & the Fried Bikinis, Samstag, 21. August, 20 Uhr.

Schloss Schwandegg, Hof, Waltalingen. Organisiert von der Lesegesellschaft Stammheim.www.lesegesellschaft-stammheim.ch.

