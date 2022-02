Ausgehtipps fürs Wochenende – Von tragisch bis rhythmisch Fünf Tipps aus der Redaktion für das Wochenende in Winterthur und der Region. Heidrun Pschorn

Lyrische Tragödie

«I Capuleti e i Montecchi» von Vincenzo Bellini: «Romeo und Julia» auf der Opernbühne. Foto: Suzanne Schwiertz

Die berühmteste Liebesgeschichte aller Zeiten setzt bei Vincenzo Bellini erst an, als sie sich bereits ihrem tragischen Ende nähert. Anders als Shakespeare lässt er Romeo und Julia gemeinsam sterben.

Musiktheater: Donnerstag und Samstag, 3. und 5. Februar, 19 Uhr, Sonntag, 6. Februar, 14.30 Uhr,

Theater Winterthur, Theaterstrasse 5. www.theaterwinterthur.ch

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Französischer Underground-Pop

Barrio Coletto wurde Ende 2019 gegründet. Foto: PD

Das Genfer Ensemble ist eine Ode an das Variété und trägt die Stimme des alten Frankreich mit sich herum. Die Genfer Band hat eine Vorliebe für das Gegensätzliche. So bedeutet «Amour de vivre» so viel wie «Lebenslust».

Konzert: Donnerstag, 3. Februar, 20 Uhr,

Theater am Gleis, Untere Vogelsangstrasse 3, Winterthur. www.theater-am-gleis.ch

Junge Operntalente stellen sich vor

Opernnachmittag: Es werden Arien und Duette aus populären Opern und Operetten gesungen. Foto: PD

Mit der Organisation des 6. Konzertes erfüllt der Förderverein seinen Bestimmungszweck, jungen professionellen Opernsängern und Opernsängerinnen Auftrittschancen zu ermöglichen. Sieben Talente bieten eine Kostprobe ihres Repertoires.

Opernnachmittag: Sonntag, 6. Februar, 15 Uhr,

reformierte Kirche Winterthur, grüner Saal, Liebestrasse 3, Winterthur. www.foerdervereinjungeropernsaenger.ch

Musik, die berührt

«Bendorim»: Mit Sergej Simbirev, Dela Hüttner, Yael Roth, Mischa Frey und Adrian Mira. Foto: PD

Seit 2012 ist die Band mit dem Namen «Bendorim» auf den Bühnen unterwegs. Das Quintett interpretiert «Lieder in Yiddish». Ihre Musik ist eine Mischung aus Klezmer, Worldmusic, Folk und Swing.

Konzert: Sonntag, 6. Februar, 19.30 Uhr,

Esse Musicbar, Zeughausstrasse 52, Winterthur. www.esse-musicbar.ch

Jazz mit peruanischen Rhythmen

Cesar Correa: Zu Gast in der Villa Sträuli. Foto: PD

Cesar Correa steht seit mehr als 20 Jahren auf der Bühne. Latin-Legenden haben ihn mehrfach zum besten Latin-Pianisten gekürt. Er tourte mit einigen der berühmtesten Musiker, von Operntenören bis zu globalen Jazz- und Latin-Grössen.

Samstagsmatinee: Samstag, 5. Februar, 11 Uhr,

Villa Sträuli, Museumstrasse 60, Winterthur. www.villastraeuli.ch

Fehler gefunden?Jetzt melden.