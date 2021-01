Angepasste Strategie – Von überall her in 15 Minuten zur Impfung Der Kanton Zürich setzt fürs grossflächige Impfen gegen Covid-19 auf die regionalen Spitäler. Zusammen werden elf Impfzentren betrieben. Anna Six

Am Impfzentrum der Universität Zürich erhalten Risikopatienten seit Anfang Januar das Vakzin. Der Standort bleibt bis Ende Jahr bestehen. Foto: Samuel Schalch

Exakt ein Jahr ist es her, seit die Zürcher Regierung am 27. Januar 2020 die erste Medienmitteilung zum Coronavirus verschickte. «Doch Zeit, um zurückzublicken, bleibt uns nicht», sagte Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) am Dienstag. Denn jetzt soll es vorwärtsgehen – vorwärts mit dem Impfen der gesunden Bevölkerung zwischen 18 und 64 Jahren.

Der Kanton Zürich setzt dazu auf die regionalen Spitäler. In Zusammenarbeit mit diesen stellt er elf Impfzentren bereit: in Zürich (drei), Winterthur, Affoltern am Albis, Meilen, Horgen, Dietikon, Bülach, Uster und Wetzikon. Feste Pfeiler in der Impfstrategie sind auch die Hausärztinnen und -ärzte sowie die Apotheken. «Damit werden alle Zürcherinnen und Zürcher innert 15 Minuten von ihrem Wohn- oder Arbeitsort eine Möglichkeit haben, sich zu impfen», sagte Rickli.