«Unrueh»-Regisseur Cyril Schäublin – Von Uhrensöhnen und Anarchisten Einst war der Jura das Herz der weltweiten Taschenuhrenproduktion – und des Anarchismus. Ein Interview mit Filmemacher Cyril Schäublin («Unrueh») über Handwerk, Tradition und Revolution. Hannes Grassegger (Das Magazin)

Cyril Schäublin (38) stammt selbst aus einer jurassischen Uhrmacherfamilie. Foto: Florian Bachmann

Eigentlich gibt es keine Zeit. Genauer: keine einheitliche Zeit. An jedem Ort steht die Sonne ein wenig anders – und daher müsste in Bern eigentlich eine andere Zeit gelten als in Genf. Tatsächlich ist es in der Schweiz überall immer gleich spät – wir haben eine Einheitszeit. Hinter diesem Phänomen steckt einer der erstaunlichsten Vorgänge der Technologiegeschichte. Der Zürcher Filmemacher Cyril Schäublin feiert derzeit internationale Erfolge mit «Unrueh» – einem Spielfilm, der in diesen Moment der Synchronisierung Ende des 19. Jahrhunderts eintaucht.