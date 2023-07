Ausgehtipps fürs Wochenende – Von ungekünstelt bis geschichtsträchtig Vier Tipps aus der Redaktion für das Wochenende in Winterthur und der Region. Heidrun Pschorn

Jazzig angehauchter Groove

Attila Vural und Isam Shéhade: Eine aussergewöhnliche Kombination mit Gitarre und Klarinette. Foto: PD

Frisch, ungekünstelt und kraftvoll klinge die Musik von Vural und Shéhade, schrieben Kritiker zu ihrem ersten gemeinsamen Album «It Might As Well Be A Movie». Für die Kombination aus Gitarre und Klarinette können selbst erfahrene Musikfans keine Beispiele als Vorbild erwähnen.

Konzert: Freitag, 4. August, 20.15 Uhr, Esse Musicbar, Zeughausstrasse 52, Winterthur. www.esse-musicbar.ch

Bunter Marktplatz

Zeughausmarkt: Jeden ersten Samstag im Monat bis Oktober. Foto: Marc Dahinden

Das Zeughaus-Areal verwandelt sich noch bis Oktober jeweils am ersten Samstag des Monats in einen bunten Marktplatz für Flohmi-Schätze, lokale Hofprodukte sowie Objekte von Kreativschaffenden und Kleinproduzenten aus der Region.

Zeughaus-Markt: Samstag, 5. August, 9 bis 17 Uhr, Zeughaus-Areal, Winterthur. www.zeughaus1.ch

Industriekultur hautnah

Nagelfabrik Winterthur: Führung durch den Maschinensaal. Foto: Peter Würmli

Seit über 125 Jahren stehen imposante Maschinenveteranen in der Nagelfabrik. Fünf historische Nagelmaschinen sind jetzt noch in Betrieb. Durch das Dröhnen und Rattern der Maschinen wird die Vergangenheit wieder lebendig.

Führung: Samstag, 5. August, 11 Uhr, Nagelfabrik Winterthur, St.-Galler-Strasse 138, Winterthur.

www.industriekultur-winterthur.ch

Mächtige Mauern

Führung: Mauern der Macht. Foto: Marc Dahinden

Die Mauern der Kyburg erzählen eine vielfältige Geschichte. Während der Führung werden die historischen Schichten zum Sprechen gebracht und ihre Bewohnerinnen und Bewohner lebendig.

Führung: Sonntag, 6. August, 11 Uhr, Schloss Kyburg. www.schlosskyburg.ch

