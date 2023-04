Ausgehtipps fürs Wochenende – Von unvergesslich bis versöhnlich Fünf Tipps aus der Redaktion für das Wochenende in Winterthur und der Region. Heidrun Pschorn

Jubiläumskonzert mit vielen Gästen

Generell5 feiern ihr 20-jähriges Bestehen. Foto: PD

Am Jubiläumsabend teilen sich Generell5 die Bühne mit hochkarätigen Gästen wie der Alphornistin Lisa Stoll, dem Hackbrettspieler Nicolas Senn und den Comedy-Songwritern Riklin & Schaub. Die Luftakrobatin Janine Eggenberger sowie verschiedene Tanzeinlagen runden das abwechslungsreiche Programm ab.

Konzert: Freitag, 14. April, 19.30 Uhr, Türöffnung 18.30 Uhr, Stadthaussaal Winterthur. www.generell5.ch

Todsünden in Bewegung

The Seven Sins – sieben Choreografien mit Gauthier Dance (Dance Company Theaterhaus Stuttgart). Foto: Jeanette Bak

In der Kunst haben die sieben Sünden von der Malerei der Renaissance bis zum Hollywoodfilm sämtliche Genres inspiriert. Jetzt lässt Eric Gauthier sie auf sieben verschiedene Arten tanzen.

Tanz: Donnerstag, Freitag und Samstag, 13., 14. und 15. April, 19.30 Uhr, Theater Winterthur. www.theaterwinterthur.ch

Authentischer Folk-Pop-Rock

Dave Curl hat gerade seine neue Single « All That I Need» veröffentlicht. Foto: PD

Dave Curls gefühlvolle Texte und Melodien sind tiefgründig und geben Mut, sich den Widrigkeiten des Lebens mit einem Augenzwinkern zu stellen.

Konzert: Freitag, 14. April, 19 Uhr, Türöffnung 18 Uhr. Café Kunterbunt, Bachtelstrasse 72, Winterthur. www.cafekunterbunt.ch

Eine Zeitreise

«Unser Vater»: Ein Film, der beschäftigt (bis 28. April). Foto: PD

Toni, ein attraktiver katholischer Priester, schwängert in der Schweizer Provinz der Fünfzigerjahre mindestens vier Frauen. Nachdem der erste Fall an die Öffentlichkeit gelangt war, wurde er in eine andere Gemeinde versetzt. Erst in den 1970er-Jahren wurde ihm nach weiteren Fällen das Priesteramt entzogen.

Film mit anschliessendem Gespräch mit dem Regisseur Miklós Gimes: Sonntag, 16. April, 11 Uhr, Kino Cameo, Winterthur. www.kinocameo.ch

Musical mit den Wylandmeisli

Musical «Cinema» mit dem Kinder- und Jugendchor Wylandmeisli. Foto: PD

Wylandmeisli wurde 1990 gegründet und ist ein Chor mit 69 Kindern zwischen 4 und 15 Jahren. Im Musical «Cinema» werden Melodien aus bekannten Filmen präsentiert. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Kollekte gebeten. Mit kleiner Festwirtschaft.

Musical: Sonntag, 16. April, 14 Uhr, Saalöffnung 13.30 Uhr, Wylandhalle Henggart. www.wylandmeisli.ch

