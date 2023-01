Ausgehtipps fürs Wochenende – Von Vertuschen bis unvergessen Fünf Tipps aus der Redaktion für das Wochenende in Winterthur. Heidrun Pschorn

Reine Ansichtssache

«Der zerbrochene Krug»: Das Theater Winterthur in Koproduktion mit dem Theater Kanton Zürich. Foto: Judith Schlosser

Das Publikum ist in dieser Komödie den Figuren immer einen Schritt voraus, wie in einem guten Hitchcock-Film, und die Komik entsteht aus den Versuchen des Dorfrichters, mit viel «Fake News» seine Schuld zu vertuschen.

Lustspiel: Sonntag, 8. Januar, 14.30 Uhr, Theater Winterthur. www.theaterwinterthur.ch

Krönungs-Tango

Spezial-Milongas im Kellertheater. Foto: Enzo Lopardo

Am Dreikönigs-Milonga werden eine Königin und ein König gekrönt. Massimo Aliotta wird am DJ-Pult durch diesen festlichen und feierlichen Abend führen.

Tanz: Freitag, 6. Januar, 19.30 Uhr, Türöffnung ab 19 Uhr, Kellertheater, Marktgasse 53, Winterthur.

www.keller-theater.ch

Grossartiger Mime

Charlie Chaplin: Berühmteste Komiker des Stummfilms. Foto: PD

In seinen ersten Jahren beim Film machte Charlie Chaplin Slapstick-Kurzfilme für die Filmstudios Keystone, Essanay und Mutual. Seine Filmfigur, der «Tramp», trat 1914 erstmals in «Seifenkistenrennen in Venice» auf und machte ihn später zum Weltstar.

Kurzfilme: Sonntag, 8. Januar, 19.30 Uhr, Kino Nische, Kulturzentrum Gaswerk, Untere Schöntalstrasse 19, Winterthur. www.kinonische.ch

Seltene Formation der Kammermusik

Das Arcis-Saxophon-Quartett spielt von der Renaissance bis zu George Gershwin. Foto: PD

Viele Auszeichnungen und Wettbewerbsgewinne später ziehen die vier Musiker nun durch die Welt, um Adolphe Sax’ Traum Wirklichkeit werden zu lassen: dass das Saxofon die klassischen Bühnen dieser Welt erobert. Sein Traum wurde ihr Traum.

Konzert: Sonntag, 8. Januar, 17.15 Uhr, katholische Kirche Kleinandelfingen. www.konzertverein.ch

Unter freiem Himmel

Open-Air-Kino im Winter im Schöntal. Foto: Madeleine Schoder

Mit warmen Wolldecken und in den warmen Badewannen unter freiem Himmel die dritte «Wachtmeister Studer»-Romanverfilmung «Matto regiert» geniessen.

Kino: Samstag, 7. Januar, 19 Uhr, Speis und Trank ab 17 Uhr, Spielwerkplatz Schöntal in Rikon. www.schoentalkino.ch

Fehler gefunden?Jetzt melden.