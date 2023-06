Ausgehtipps fürs Wochenende – Von vielfältig bis trickreich Fünf Tipps aus der Redaktion für das Wochenende in Winterthur und der Region. Heidrun Pschorn

Stadtfest der Vereine und Kulturen

Das Albanifest findet zum 50. Mal statt. Foto: Heinz Diener

Während dreier Tage wartet das Albanifest mit Festwirtschaften von über 70 lokalen Vereinen, einer grossen Chilbi, Foodständen und Konzerten auf.

Albanifest: Freitag, 30. Juni, 18 bis 3 Uhr, Samstag, 1. Juli, 13 bis 3 Uhr, Sonntag, 2. Juli, 10.30 bis 22 Uhr, ganze Altstadt, Winterthur. www.hingehen.albanifest.ch

Open-Air-Kino für Jugendliche

Das Open-Air-Kino Reloaded findet bei schlechtem Wetter unter dem Dach statt. Foto: Johanna Bossart

Die Filme sind ausgewählt, die Liegestühle aufgestellt, und die Leinwand hängt. Das Open-Air-Kino Reloaded ist exklusiv für alle zwischen 16 und 20 Jahren. Bitte einen gültigen Ausweis mitbringen.

Open-Air-Kino: Donnerstag, 29. Juni, bis Samstag, 1. Juli, Türöffnung 20.30 Uhr, Filmstart 21.30 Uhr, Kino Cameo, Lagerplatz 19, Winterthur. www.kinocameo.ch

In bester Hitchcock-Manier

«39 Stufen» ist ein turbulentes Theatervergnügen. Foto: Marianne Hügli

Während einer Show fallen im Theater Schüsse. Dem ahnungslosen Richard Hannay fällt die schöne Annabella buchstäblich in den Schoss. Sie vertraut ihm an, Geheimagentin zu sein. Am nächsten Morgen ist sie tot und Hannay auf der Flucht.

Hoftheater: Samstag, 1. Juli, 20 Uhr, Sonntag, 2. Juli, 14 Uhr, Essen ab zwei Stunden vor Vorführung, Familie Blatter/Steeger, Zur Höhni 1, Oberwil. www.hof-theater.ch

Appenzeller Streichmusik

Geschwister Küng im Schlosspark. Bei schlechtem Wetter in der Kirche. Foto: PD

Die Serenade im Schlosspark gehört seit Jahrzehnten zum Andelfinger Kulturleben. Dieses Jahr treten die Geschwister Küng auf. Sie betten mit Witz, Charme und Leidenschaft Altbekanntes ein in eine eigene Klangsprache.

Konzert: Samstag, 1. Juli, 20.15 Uhr, Festwirtschaft ab 19 Uhr, Schlosspark, Andelfingen. www.konzertverein.ch

Voller Magie

Alex Porter mit seinem aktuellen Programm «Imagine». Foto: PD

Ein Zaubertrick ist eigentlich ein Spiel gegen die Zeit. Aber Alex Porters neue Trickkreationen finden in der Langsamkeit statt. Das Auge wird sorgfältig geführt und stolpert dabei über den eigenen Blick.

Zaubershow: Freitag, 30. Juni, 20 Uhr, Schulhaus Ritschberg, Elgg. www.kulturinelgg.ch

Fehler gefunden?Jetzt melden.