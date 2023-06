Ausgehtipps fürs Wochenende – Von vielseitig bis turbulent Fünf Tipps aus der Redaktion für das Wochenende in Winterthur und der Region. Heidrun Pschorn

Musik in der Stadt

Städtischer Musiktag: Organisiert vom Musikverband der Stadt Winterthur. Foto: Heinz Diener

Die Winterthurer Blasmusikvereine und der Tambourenverein der Stadt Winterthur treten an verschiedenen Plätzen in der Altstadt auf. Anschliessend findet eine Marschmusikparade auf der Stadthausstrasse statt.

Städtischer Musiktag: Samstag, 24. Juni, ab 13 Uhr Platzkonzerte, ab 14.15 Uhr Marschmusik, ab 14.45 Uhr Chor, ab 15.30 Festwirtschaft und Veteranenehrung im Kirchgemeindehaus, Winterthur. www.musikverband-winterthur.ch

Vielseitiger Künstler

Nik Bärtsch zu Gast im StadTalk moderiert von Michael Zollinger. Foto: PD

Nik Bärtsch ist Pianist, Komponist und Mitbesitzer eines Musikclubs in Zürich. Er tourt mit seiner Band Ronin um die ganze Welt. Im Talk erzählt Nik Bärtsch, wie konsequent er seinen Weg geht und warum ihm Zen-Meditation und Aikido dabei helfen.

StadTalk: Donnerstag, 22. Juni, 19 Uhr, Museum Schaffen, Lagerplatz 9, Winterthur. www.stadtalk.ch

Kulturtage der Fahrenden

Kulturtage mit Flamenco und Gypsy-Oriental-Tanzshow. Foto: PD

Die Kulturtage der Fahrenden beginnen am Donnerstag mit einer Podiumsdiskussion. Am Freitag treten Margret Spaar und ihre Schülerinnen mit einer Tanzshow auf. Der Tag der offenen Wohnwagen findet am Samstag mit einem Floh- und Antiquitätenmarkt statt.

Kulturtage: Donnerstag, 22. Juni, ab 18.30 Uhr, Freitag, 23. Juni, ab 20 Uhr, Samstag ab 14 Uhr, Viehmarktplatz Winterthur. www.zigeuner-kultur-zentrum.ch

Cabaret-Songs

Cabaret-Songs in der Studiobühne Z in Brütten. Foto: PD

Ein Abend mit englischen Cabaret-Songs mit der Sängerin Rosina Zoppi und Tina Zweimüller am Klavier.

Konzert: Freitag, 23. Juni, 19.30 Uhr, Studio Bühne Z, Unterdorfstrasse 12, Brütten. Reservation: info@studiobuehne.ch/079 747 95 48

Turbulentes Verwechslungsspiel

Stadttheater Bisikon mit der Komödie «Rente gut – alles gut» (bis 30. Juni) Foto: PD

In der Komödie «Rente gut – alles gut» von Michael Cooney bringt sich Kurt Bachmann, ein unbescholtener Arbeitnehmer, um Kopf und Kragen. Als er seine Stelle verliert, erwacht in ihm eine unerwartete kriminelle Energie.

Theater in der Schür: Freitag, 23. Juni, und Samstag, 24. Juni, 20 Uhr, Wüthrich, Hofstrasse, Bietenholz. Tickets: www.stadttheater.bisikon.ch

