Ausgehtipps fürs Wochenende – Von virtuos bis turbulent Vier Tipps aus der Redaktion für das Wochenende in Winterthur und der Region. Heidrun Pschorn

Facettenreiche Musik

Dave Goodman: Ein begnadeter Storyteller. Foto: Manfred Pollert

Virtuoses Gitarrenspiel sowie eine unverwechselbare Stimme zeichnen Dave Goodman aus. Der in Kanada aufgewachsene Musiker ist sowohl mit der akustischen als auch mit der elektronischen Gitarre vertraut.

Konzert: Samstag, 29. Juli, 20.30 Uhr, Gasthaus Schosshalde, Mörsburg, Winterthur. Platzreservation erforderlich.

www.moersburg-winterthur.ch

Dixieland-Jazz

Die Bauchnuschti Stompers haben sich mit Leib und Seele dem Dixieland verschrieben. Foto: PD

1987 suchte die ehemalige Wirtin des Restaurants Bauchnuschti für einen Geburtstag eine Jazzband. Nach dem Erfolg des ersten Auftritts war die Band Bauchnuschti Stompers geboren.

Open-Air-Konzert: Donnerstag, 27. Juli, 19 Uhr, Kaffee Augenblick, Hohlandstrasse 1, Winterthur.

www.kaffee-augenblick.ch

Kleiner, aber feiner Markt

Samschtigmärt am Obertor. Foto: nag

Der kleine Markt am Obertor hat ein vielfältiges Angebot an Gemüse, Früchten, Blumen, Brot, Teigwaren und vielem mehr. Jeden Samstag bis Ende November bietet der Markt frische und saisonale Produkte an.

Markt: Samstag, 29. Juli, 9 bis 14 Uhr, Obertor Winterthur. www.junge-altstadt.ch

Ein Freilichtspiel

Das Freilichtspiel Kleinandelfingen spielt nach Friedrich Schillers « Wilhelm Tell » . Foto: PD

Wilhelm Tell ist auch heute noch ein umstrittener Held. Gab es diesen Mann wirklich oder ist alles Lug und Trug? Eine tüchtige Prise Humor ist nötig, um die Hauptthemen des Stücks – Unterdrückung und das Streben nach Freiheit – zu bewältigen.

Freilichtspiel: Donnerstag bis Sonntag, 27. bis 30 Juli, 20 Uhr, Theaterbeiz ab 18 Uhr, Landwirtschaftlicher Betrieb Rütenen, Ossingerstrasse 22, Kleinandelfingen. www.freilichtspiel-kleinandelfingen.ch

