Kolumne Katja Früh – Von was, bitte schön, bin ich noch begeistert?

Kürzlich hörte ich einen Podcast, in dem Richard David Precht und Markus Lanz über das Alter diskutierten. Sie kamen zum Schluss, dass es eine Eigenschaft gibt, die wirklich jung hält. Mehr als Sport und gesunde Ernährung. Es ist die Fähigkeit zur Begeisterung. Die muss man sich erhalten, und alles ist gut.

Ich frage mich also, von was ich eigentlich begeistert bin – oder noch begeistert bin. Viele Dinge haben ja ein bisschen an Glanz verloren. Warum nur? Weil man sie schon so gut kennt? Weil man vieles schon so oft gesehen hat? Nehmen wir zum Beispiel einen Theaterbesuch. Früher hat mich schon begeistert, wenn sich am Anfang der Vorhang ein bisschen bewegte und man gespannt war, was dahinter zum Vorschein kommt. Es kribbelte. Heute langweile ich mich oft. Mäkle an der Aufführung herum, finde die Schauspieler so mittel, bin froh, wenn das Ganze bald zum Schluss kommt.