Never Mind the Markets: Kritik an Notenbanken – Von wegen zum Wohl von allen Politologin Karen Petrou wirft den Notenbanken vor, die soziale Ungleichheit zu verschärfen. Was dahinter steckt. Andreas Neinhaus

Nationalbanken steuern längst nicht mehr nur den Leitzins, sondern agieren aktiv auf den Kapitalmärkten: Fed in Washington. Foto: Chif Somodevilla (Getty Images)

Die Politologin Karen Petrou hat in den USA ein Buch veröffentlicht, in dem sie der US-Zentralbank vorwirft, massgeblich dazu beizutragen, dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer grösser wird und die Mittelschicht verschwindet. Petrou ist Expertin in Fragen der Bankenaufsicht und der Zentralbankpolitik. Seit Mitte der Achtzigerjahre leitet sie in Washington eine Beratungsgesellschaft für Finanzdienstleister.

Die Kritik dürfte manchen Notenbanker tief treffen. Denn sie verstehen Ihre Arbeit auch als Beitrag zu Stabilität und Wohlstand eines Landes. Indem sie für stabile Preise sorgen, garantieren sie für das übergeordnete gesamtgesellschaftliche Wohl, argumentieren sie.