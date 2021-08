Kulturtipps am Wochenende – Von witzig bis melancholisch Fünf Tipps aus der Redaktion für das Wochenende in Winterthur und der Region. Heidrun Pschorn

Comedy küsst Swing

Kultur im Garten mit den Candy Sisters. Foto: PD

Kennen gelernt haben sich die Showgirls an einem Karaokeabend, und seither singen und swingen sie zusammen. Unterbrochen werden sie dabei nur von ihrer neu installierten Dating-App: Alle drei sind auf der Suche nach dem idealen Mann.

Kultur im Garten: Candy Sisters, Freitag, 6. August, ab 19 Uhr.

Restaurant Fredi, Garten, Stadthausstrasse 119,

Winterthur. Reservation: willkommen@restaurant-fredi.ch.

Freches Freilufttheater

FAHR.WERK.ö!: Ein Stück mit Tempo, Musik und Witz. Foto: PD

Die Zeit steht still an der Tankstelle. Da taucht ein dubioses Bestattungsinstitut mit einem irrwitzigen Auftrag auf. Gleichzeitig fährt eine Rockband mit einem Knattertraktor vor. Für Stunden geht eine neue Welt auf – unerwartet wild.

FAHR.WERK.ö!: Fr/Sa, 6./7. August, 19.30 Uhr.

vis-à-vis Zeughaus, Winterthur. www.fahrwerk-oe.ch.

Mal sanft, mal laut

Ginger And The Alchemists mit Folk-Pop-Songs. Foto: PD

Bildstarke Folk-Pop-Songs mit lyrischem Tiefgang von Ginger And The Alchemists verbinden in einer besonderen Mischung akustische und elektronische Elemente zu etwas spürbar Einzigartigem.

Freitags draussen; Kulturkoller: Freitag, 6. August, 19.30 Uhr,

Türöffnung ab 17.30 Uhr. Technorama-Park, Technoramastrasse 1,

Winterthur. www.technorama.ch.

Klangspaziergang

Die ehemalige Industrieumgebung wird zu seinem Instrument. Foto: Mehdi Benkler

Julian Sartorius zählt zu den bekanntesten Schlagzeugern und Perkussionisten der Schweiz. Beim Rundgang durch das Sulzerareal bringt er die Dinge über Kopfhörer mit seinen Drumsticks zum Klingen.

Klangspaziergang: Freitag, 6. August, 20 Uhr.

Start: Kraftfeld, Lagerplatz 18, Winterthur.

Tickets: www.kraftfeld.ch.

Open-Air-Kino im Innenhof

Gaumen- und Kinofreude unter freiem Himmel. Foto: PD

Lauschige Kinoabende mit dem Film «La Boda de Rosa» unter dem Sternenhimmel auf dem warmen und windgeschützten Innenhof der ehemaligen Spinnerei Freienstein. Essen und Trinken werden von der Sommerbeiz ab 17 Uhr serviert.

Open Air: La Boda de Rosa, Do/Fr/Sa, 5./6./7. August, 21.15 Uhr.

Neues Kino, Strickergasse 1, Freienstein. www.neueskino.ch.

