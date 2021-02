Bourbaki-Armee in Winterthur – Vor 150 Jahren kamen Bourbaki-Soldaten nach Winterthur In der Geschichte der humanitären Schweiz spielt die Internierung der Bourbaki-Armee Anfang Februar 1871 eine wichtige Rolle. Winterthur bescherten die knapp 2000 Soldaten eine sechswöchige Ausnahmezeit. Till Hirsekorn

Ein Teil der insgesamt 970 Soldaten vor ihrer Unterkunft in der Reithalle. Foto: Bildarchiv.winterthur.ch

Von einer gewaltigen Volksmasse erwartet, trafen am 4. Februar 970 französische Soldaten in Winterthur ein, so rapportierte der «Landbote». Die Mannschaft scheine munter und aufgeweckt, spreche aber kaum Deutsch. Fast alle seien «urchige Südfranzosen» mit Kaffeemühlen auf dem Tornister. Ziemlich unvermittelt kam vor 150 Jahren die Weltgeschichte im beschaulichen Winterthur mit seinen knapp 10’000 Einwohnerinnen und Einwohnern auf Besuch. Es seien «Kinder der besiegten, unglücklichen jungen Republik, die Schutz und Schirm bei uns suchen», stimmte der «Landbote» kurz vorher die Bevölkerung auf die unbekannte Herausforderung der Internierung fremder Soldaten ein. Niemand wusste, was genau Winterthur erwartete und wie lange die fremden Gäste bleiben würden.