Winterthurerin gewinnt Skicross-Europacup – Vor anderen Fahrerinnen hat sie keine Angst Eigentlich war in den Dolomiten nicht mehr viel zu holen, doch dann kehrt Saskja Lack als Europacup-Gesamtsiegerin nach Hause zurück. Jetzt folgt die Junioren-WM, das neue BMX-Rennbike muss warten. Urs Stanger

In beiden Rennen am Europacup-Finale in Italien liess Saskja Lack die Konkurrenz hinter sich. PD

«Fast unglaublich, dass es so gelaufen ist.» Saskja Lack freut sich über die unverhoffte Wende am Passo San Pellegrino. Denn alles war für eine Konkurrentin angerichtet: Die Italienerin Jole Galli führte in der Europacup-Gesamtwertung, sie genoss auf ihrer Trainingspiste Heimvorteil und fuhr die schnellste Qualifikation. In den beiden Rennen aber blieb sie auf Rang 4 sitzen. Trotzdem hätte ihr das zum Sieg in der Saisonwertung gereicht - wäre da nicht Saskja Lack gleich zweimal Erste geworden.

Im Ziel des zweiten Rennens habe sie Galli zum Gesamtsieg gratuliert. «Ich dachte, sie sei Zweite geworden», erklärt Lack. Dem war nicht so: Die Italienerin belegte im Vierer-Final wieder nur Platz 4, womit die Winterthurerin sie im letzten Moment und mit der einzig möglichen Konstellation noch abfing. «Das hätte niemand so erwartet. Alles ist perfekt gelaufen», sagt Saskja Lack. Mit 376 Punkten gewann sie den Europacup, nur sieben Punkte vor Galli und weiteren neun vor der Österreicherin Katrin Ofner.