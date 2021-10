Sicherheitslücken beim Filmdreh – Vor Baldwins Fehlschuss herrschte Chaos am Set

Massive Sicherheitslücken beim Filmdreh – Vor Baldwins Fehlschuss herrschte Chaos Zum Todesschuss des Schauspielers Alec Baldwin auf die Kamerafrau Halyna Hutchins kam es an einem Filmset, wo an Geld und Sicherheit gespart wurde. Martin Suter

Die Bonanza Creek Ranch in Santa Fe ist ein beliebte r Drehort für Wester n. Hier passierte der tragische Unfall. Foto: Andres Leighton (AP

Wie war es möglich, dass scharfe Munition ihren Weg an den Drehort eines Wildwestfilms fand? Diese zentrale Frage blieb bis am Samstag ungeklärt, drei Tage nachdem der Schauspieler Alec Baldwin mit dem Schuss aus einem Requisitenrevolver die Kamerafrau Halyna Hutchins am Set von «Rust» versehentlich getötet hatte.