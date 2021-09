Testzentrum in Winterthur – Vor dem Club zum Corona-Test im Bermudadreieck Die Clubs machen gemeinsame Sache und organisieren ein Testzentrum in der Winterthurer Ausgangmeile. Sorgen machen ihnen die kostenpflichtigen Tests. Gregory von Ballmoos UPDATE FOLGT

Vor dem Bolero kann ab Donnerstag getestet werden. Die Clubs organisieren zusammen ein Covid-Testzentrum. Archivfoto: Enzo Lopardo

Am Freitagabend noch kurz zum Corona-Test und dann rein ins Nachtleben. So stellen sich viele Nachtschwärmer den Start ins Wochenende vor. Das Problem: Bereits am Mittwochmorgen sind die Termine beim Testzentrum im Rosenberg ab 15.40 Uhr ausgebucht.

Zum Start der Clubsaison – das Salzhaus öffnet am Mittwochabend zum ersten Mal – haben sich die Clubs in der Winterthurer Ausgangsmeile entschieden ein Pop-up-Corona-Testzentrum gemeinsam zu betreiben. Das Zentrum ist jeweils am Donnerstag, Freitag und Samstag geöffnet. Geführt wird es von Nice Care Sàrl, einem Unternehmen mit Hauptsitz in Thônex (GE). Man wolle allen Personen die Möglichkeit bieten, so einfach wie möglich in den Ausgang zu gehen, unabhängig davon, welche Weltsicht oder Einstellung diese hätten, lässt sich Philip Vincent, Geschäftsführer der Firma, in einer Medienmitteilung zitieren