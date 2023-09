Vor dem Europacup-Rückspiel – Jud und Bräm fehlen Pfadi lange Pfadi Winterthur muss im Rückspiel gegen Aguas Santas Milaneza zwei Tore aufholen. Und das ohne Captain Kevin Jud und Aggressivleader Joël Bräm. Beide fallen lange aus. Gregory von Ballmoos

Moustafa Hadj Sadok muss nach dem Ausfall von Kevin Jud mehr Verantwortung übernehmen. Foto: Martin Deuring



Die Ausgangslage für Pfadi Winterthur ist eigentlich gut. Das Team von Goran Cvetkovic unterlag zwar auswärts bei Aguas Santas Milaneza 22:24, doch eine 2-Tore-Hypothek aufzuholen, ist in eigener Halle gut zu schaffen. Trotzdem sagt Pfadi-Trainer Goran Cvetkovic: «Für mich sind sie immer noch der Favorit.» Das hat vor allem mit der 22. Minute aus dem Hinspiel zu tun. Nach erfolgreichem Torwurf wird Pfadi-Captain Kevin Jud niedergestreckt. «Das war kein Zufall», meint Cvetkovic.

In der Tat half es den Portugiesen, das Spiel zu drehen. Es ist eine archaische Art von Routine, die die Portugiesen zeigten. Sie wussten, welchen Spieler sie aus dem Spiel nehmen müssen, um Pfadi am meisten zu schaden. Das taten sie dann auch.

Zudem wird Jud auch im Rückspiel fehlen – und wohl noch viel länger. Er erlitt bei der Aktion einen Knochenbruch im Gesicht. Am Sonntag müssen Moustafa Hadj Sadok, Alessio Lioi und Laurin Rinderknecht die Lücke auf Rückraummitte füllen. Trainer Cvetkovic traut ihnen das zu, nur weiss auch er: Kevin Jud hat Qualitäten, die sonst keiner in diesem Team hat. Insbesondere das Gefühl für das Spiel, die Organisation und die Ruhe im gebundenen Spiel zeichnen ihn aus. Cvetkovic attestiert ihm in der zweiten Welle gar internationale Klasse. Hadj Sadok, Lioi und Rinderknecht haben ihre Stärken eher im eins gegen eins.

Abwehr im Fokus

Umso wichtiger wird die Leistung in der Abwehr. «Um eine Chance zu haben, müssen wir die Defensivleistung vom letzten Spiel wiederholen», sagt Cvetkovic. Beim Hinspiel gelang es den Winterthurern, die Rückraum-Linie der Portugiesen fast gänzlich auszuschalten. Pedro Cruz, den Cvetkovic als «ihren Joan Cañellas» bezeichnet, hatte kaum Einfluss aufs Spiel. Der 39-jährige Routinier auf Rückraum-Mitte erzielte lediglich drei Tore.

Neben Kevin Jud wird auch Joël Bräm ausfallen, und zwar noch länger als der Winterthurer Mittelmann. Bräm stürzte beim Spiel in Portugal auf den gestreckten Arm und überstreckte sich den Ellenbogen. Er riss sich bei der Aktion mehrere Bänder in der Armbeuge und wird wohl monatelang fehlen.

Qualifikation könnte ein Risiko sein

Für Pfadi Winterthur wäre die Qualifikation für die European League auch ein Risiko. Denn das Team ist aktuell nicht für eine Teilnahme am Europacup ausgerichtet. Es fehlt dafür ein Linkshänder und auch ein zweiter Kreisläufer. Lukas Heer kann am Kreis nur eine Notlösung sein.

Mit einer solchen haben die Winterthurer in der Vergangenheit jedoch durchaus Erfolg gehabt. Auch Stefan Freivogel war eigentlich ein Rückraumspieler bevor ihn Personalmangel und Verletzungen zum Wechsel an den Kreis zwangen.

Gregory von Ballmoos ist Sportredaktor. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.