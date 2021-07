Sommerferien in mehreren Kantonen – Vor dem Gotthard gerät der Ferienverkehr ins Stocken In mehreren Kantonen haben die Sommerferien begonnen. Das macht sich auf der A2 bemerkbar.

Der Verkehr bei Göschenen in Richtung Süden kurz vor 17 Uhr. Bild: Gotthard-Webcam (TCS)

Zum Beginn der Sommerferien in verschiedenen Kantonen ist der Verkehr Richtung Süden am Samstag ins Stocken geraten. Vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels staute sich der Verkehr zeitweise auf einer Länge von sieben Kilometern.

Damit wurde die Fahrt in den Süden zur Geduldsprobe, der Zeitverlust betrug über eine Stunde. Die Autobahneinfahrt auf die A2 auf der Höhe von Göschenen UR wurde bereits am Morgen gesperrt, wie der TCS auf Twitter mitteilte.

Am Nachmittag staute sich der Verkehr auch vor dem Südportal im Kanton Tessin. Die Blechschlange war zwischen Quinto und Airolo zeitweise rund drei Kilometer lang.

In den meisten Schweizer Kantonen, in vielen deutschen Bundesländern, sowie in den südlichen Provinzen der Niederlande, beginnen die Ferien Anfang Juli. Bis Ende August sind Staus vor den beiden Portalen des Gotthardtunnels laut dem Verkehrsdienst Viasuisse praktisch sicher. Eine grosse Anzahl von Reisenden, die in den Süden wollen, ziehen es demnach vor, freitags oder samstags abzureisen.

