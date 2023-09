Vor dem Heimspiel – Aufsteiger Yverdon ist «keine leichte Aufgabe» Der FC Winterthur trifft in seinen Welschlandwochen auf den nächsten Aufsteiger. Eine Woche nach dem 5:2 bei Lausanne trifft er zu Hause auf Yverdon Sport. Gregory von Ballmoos

16 neue Spieler stehen bei Yverdon Sport FC unter Vertrag, sieben von ihnen standen letzte Woche gar in der Startaufstellung gegen Servette – und sie lieferten. Während man vor der Saison das Gefühl hatte, Yverdon sei das schwächste Team der Liga, muss man mittlerweile zum Schluss kommen: Im Waadtland machen sie vieles richtig. Yverdon knöpfte Meister YB einen Punkt ab und schlug letzte Woche Servette gar 4:1. Einzig gegen Lugano gab es eine herbe 6:1-Klatsche. Yverdon kommt auf sieben Punkte aus fünf Spielen. «Sie haben nicht einfach so sieben Punkte geholt, das ist eine sehr interessante und erfahrene Mannschaft mit schnellen Flügeln», sagt FCW-Trainer Patrick Rahmen. Er hat seinem Team nach dem Abschlusstraining am Freitagmittag noch mal ins Gewissen geredet. Die Hauptbotschaft war: Einfach wird es nicht.

Mischung aus Erfahrung und Jugendlichkeit

Trainer bei den Waadtländern ist Marco Schällibaum. Dem routinierten Trainer gelingt es offensichtlich innert Kürze, aus Individualisten ein Team zusammenzustellen. «Er hat ihnen ein gutes Gesicht verpasst», meint Rahmen. Eine Woche vor Saisonstart sagte Schällibaum jedoch noch, dass sein Team nicht Super-League-tauglich sei. Mittlerweile muss das korrigiert werden auch dank spannenden Transfers wie Aimen Mahious, der aus Algerien kam, oder Christopher Lungoyi, der mittlerweile gereift scheint. Zudem haben sie mit Boris Cespedes und Anthony Sauthier zwei sehr erfahrene Super-League-Profis in ihren Reihen. «Es ist keine Startruppe, aber ein gut funktionierendes Spiel», sagt Rahmen. Die Stärke liegt vor allem im Umschaltspiel mit den schnellen Flügeln. Da muss der FCW vor allem auf aussen bereit sein.

Das letzte Mal trafen die beiden Clubs aus den Partnerstädten vor rund anderthalb Jahren in der Challenge League aufeinander. Das Spiel endete 2:2, die Winterthurer Tore erzielten Samir Ramizi und Neftali Manzambi. Aktuell spielen die beiden aber eher untergeordnete Rollen. Immerhin konnte sich Ramizi am vergangenen Sonntag seine ersten beiden Torbeteiligungen in der neuen Saison notieren lassen. Manzambi ist nach wie vor in Winterthur, aber wohl kaum im Aufgebot gegen Yverdon – wie einige andere auch. Am Freitag trainierten 29 Spieler nur 20 dürfen aufs Matchblatt.

