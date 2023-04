Yellow-Handballerin Mina Vasic – Vor jedem Match telefoniert sie mit dem Vater Mina Vasic ist Topskorerin von Yellow Winterthur, obschon sie keine Penaltys werfen darf. Am Samstag beginnt der Playoff-Halbfinal gegen Rekordmeister Brühl. Urs Stanger

Schwer zu bändigen: Yellows Mina Vasic erzielte in den letzten beiden Saisons die meisten Feldtore der gesamten Premium League. Foto: Deuring Photography

Sie fällt auf. Nicht nur wegen ihrer violetten Schuhe. Mina Vasic ist Yellows Rückraumschützin, keine erzielt mehr Tore aus dem Spiel heraus. Sie kann zudem verteidigen und hat, seit sie in Winterthur ist, noch kein Meisterschaftsspiel verpasst. Kein Wunder hebt Teamchef Matthias Müller ihren «grossen Wert» hervor: «Wenn sie einen guten Tag hat, hat Yellow meistens auch einen guten Tag.»

Die Sache mit den Penaltys

Was sie auf dem Feld macht, ist nicht immer leicht vorauszusehen. «Eine Instinkthandballerin», beschreibt Müller. «Sie lässt sich vom Gefühl leiten.» Fakt ist: In den letzten zwei Jahren ist Mina Vasic, die 25-jährige Serbin, jene Spielerin mit den meisten Feldtoren der gesamten Premium League. Vergangene Saison warf sie in 26 Einsätzen 172 Tore, hervorragende 6,6 pro Match. In der laufenden Meisterschaft sind es 129 Treffer in 24 Spielen, gleich viel wie Tabea Schmid, die Kreisläuferin von Brühl St. Gallen und des Schweizer Nationalteams.

«Eine solche Spielerin wünscht man sich.» Yellow-Trainer Oliver Roth über Mina Vasic

Würde sie Penaltys schiessen, bekäme sie die Krone der Topskorerin der Liga überreicht, was letzte Saison zum zweiten Mal nacheinander ihre Teamkollegin Simona Grozdanovska erleben konnte. Weshalb sie keine Siebenmeter wirft? «Das muss der Trainer sagen», antwortet Mina Vasic mit einem Lächeln. «Ich könnte das schon…» Oliver Roth, der Trainer, erklärt: «Sie muss sonst schon viel Verantwortung übernehmen. Und: Ich behalte sie bei Penaltys als Geheimwaffe im Hintergrund…» Er lobt seine Leistungsträgerin: «Eine solche Spielerin wünscht man sich: sehr komplett, cool, mit unglaublichem Willen, engagiert und zielorientiert. In entscheidenden Phasen hat sie sich noch nie versteckt.»

Beim ZRK Vozdovac, ihrem Belgrader Stammclub, spielte Mina Vasic in der höchsten Division Serbiens. Im Sommer 2020 landete sie in Winterthur. Das lief so: Mit ihrem Mann hatte sie sich in Schaffhausen niedergelassen. Sie suchte einen Club und fragte in ihrem Umfeld, ob man jemanden kenne, der Kontakte habe. Radislav Solomun, in den Achtziger Jahren eine Grösse im Winterthurer Handball und noch immer hier wohnhaft, war der Mann, der den Draht zu Yellow herstellte.

Die Vasics wohnen weiterhin in Schaffhausen. In Winterthur beim Bahnhof arbeitet sie zu 80 Prozent von früh morgens bis nach dem Mittag in einem Mini-Markt, dann fährt sie nach Hause, kocht etwas, ruht sich aus und kehrt am Abend fürs Training nach Winterthur zurück. Es gefällt ihr, die Stimmung im Team sei sehr gut. «Die Frauen sind super, sie geben hundert Prozent, und wir lachen viel, auch im Training.» Der Trainer verstehe Spass und sei ernst, sobald es die Situation erfordere. Noch ein Jahr läuft ihr Vertrag. Was sie danach macht, lässt sie offen: vielleicht weiter Yellow, vielleicht ein anderer Club in der Schweiz, vielleicht auch ins Ausland.

Aussenseiterinnen im Halbfinal

Im Moment zählt sowieso nur eines: der bevorstehende Playoff-Halbfinal gegen Brühl St. Gallen. Den verdiente sich Yellow am Sonntag mit dem 27:26-Erfolg bei GC Amicitia Zürich. «Es war schwierig, aber wir haben uns immer wieder gegenseitig gepusht.» Ein Unentschieden hätte genügt, Mina Vasic warf 16 Sekunden vor Schluss das Siegtor. Sie erzielte acht Treffer, Simona Grozdanovska neun. Die beiden Topskorerinnen waren bereit, als es darauf ankam.

«Er ist mein Motivationscoach.» Yellow-Topskorerin Mina Vasic über ihren Vater

Die Best-of-3-Halbfinalserie gegen Brühl beginnt diesen Samstag in der St. Galler Kreuzbleiche, am Mittwoch steigt das Heimspiel in der Axa-Arena. Die Winterthurerinnen sind die Aussenseiterinnen. In der laufenden Saison haben sie alle vier Premium-League-Spiele und den Cup-Halbfinal (in der Axa-Arena) gegen den Rekordmeister und Finalrundensieger aus St. Gallen verloren. «Ich denke, es ist möglich, dass wir gewinnen», blickt Mina Vasic voraus. «Ich kann nicht verlieren.» Das sei auch im Training beim Basketball oder Fussball so. «Wir werden fighten und dann schauen wir, was passiert», meint sie zur Saisonzugabe im Playoff.

Vor dem Match am Samstag wird sie wie immer mit ihrem Vater in Belgrad telefonieren. «Er ist mein zweiter Coach, mein Motivationscoach. Er sagt mir, was ich gut mache und was noch besser sein könnte. Am Livestream verpasst er kein Spiel», erklärt Mina Vasic. Und dann wird sie wie immer ihre farbigen Basketball-Sneakers schnüren, die ein Geburtstagsgeschenk ihres Mannes waren und die – wie sie nicht ohne Stolz erzählt – auch von LeBron James getragen werden.

Wuchtige Würfe und violette Schuhe: Beides sind Markenzeichen von Mina Vasic. Foto: Deuring Photography

Yellow Winterthur vs. Brühl St. Gallen Infos einblenden Playoff-Halbfinal (Best of 3): Samstag, 22. April, 17.30 Uhr: Brühl – Yellow. – Mittwoch, 26. April, 19.00, Axa-Arena: Yellow – Brühl. – Falls nötig. Samstag, 29. April, 17.30: Brühl – Yellow.

