Globale Palmöl-Rangliste – Vorbildlich bis verantwortungslos: So nachhaltig handeln Schweizer Firmen Der WWF ermittelt, wie fair und grün Unternehmen weltweit mit Palmöl geschäften. Ein Detailhändler führt das Ranking an – doch auch am Ende der Liste finden sich hiesige Namen. Edith Hollenstein

In vielen Backwaren und Kosmetika ist Palmöl enthalten. Der WWF stellt Coop in einem «Palmöl-Ranking» ein gutes Zeugnis aus. Foto: Ela Çelik

Von Platz zehn springt Coop zuoberst aufs Siegertreppchen. In der Nachhaltigkeitsweltrangliste, die der WWF diese Woche publizieren wird, hat die Schweizer Detailhändlerin alle anderen Firmen überholt. Sie erreichte mit 22,4 von 24 möglichen Punkten das beste Resultat von allen 227 untersuchten Grossunternehmen.

Die Rangliste zeigt, welche Firmen in den letzten eineinhalb Jahren besonders sorgfältig vorgingen bei der Beschaffung von Palmöl. Palmöl, häufig verwendet in Backwaren oder in Kosmetika, ist umstritten, weil für die Herstellung Regenwälder abgeholzt und teilweise sogar indigene Völker von ihrem angestammten Land vertrieben werden.